Κορωνοϊος-Σύνοδος Κορυφής: Ισπανική πρόταση για ταμείο 1,5 τρισ. ευρώ

European Union leaders summit at the European Council in Brussels, Belgium on Jun 28, 2018 / Σύνοδος Κορυφής των Ευρωαπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες στις 28 Ιουνίου, 2018.

Ανυποχώρητη στο αίτημά της για γενναίες αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που θα εξασφαλίσουν επάρκεια κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές χώρες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας εμφανίζεται η Ισπανία, καταθέτοντας πρόταση «γέφυρα» μεταξύ των απαιτήσεων της Ιταλίας -και άλλων χωρών του Νότου- και των φόβων της Γερμανίας και των ισχυρών του Βορρά. Η ισπανική κυβέρνηση σκοπεύει να προτείνει στους εταίρους της στην ΕΕ τη δημιουργία ενός ταμείου 1,5 τρισ. ευρώ το οποίο θα βοηθήσει στην ανάκαμψη των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την επιδημία του κορωνοϊού, ανέφερε σε άρθρο της η εφημερίδα El Pais, επικαλούμενη εσωτερικό έγγραφο. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σκοπεύει να υποβάλει επίσημη σχετική πρόταση στους Ευρωπαίους εταίρους του κατά τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, πρόσθετε η εφημερίδα. Προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Βορρά – Νότου Το ταμείο που προτείνει η Μαδρίτη θα χρηματοδοτείται από «ομόλογα στο διηνεκές» (perpetual bond) που θα εκδώσουν οι 27 χώρες της ΕΕ και τα χρήματα που θα δοθούν στις χώρες θα θεωρούνται μεταφορά μετρητών και όχι χρέος, όπως εξηγεί η εφημερίδα. Όπως σημειώνει η El Pais, επικαλούμενη το σχετικό εσωτερικό έγγραφο, πρόκειται για μια πολύ σαφή θέση στο πλαίσιο των θέσεων που έχουν κι άλλες χώρες του Νότου, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, αλλά προτείνει μια ενδιάμεση λύση την οποία μπορεί η Γερμανία να δεχτεί να διαπραγματευτεί στην προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα των δύο πλευρών. Η ισπανική εφημερίδα εξηγεί ότι στην ουσία η Μαδρίτη με τη θέση της συνδέει το ταμείο με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σε μια ιδέα παρόμοια με αυτή του Παρισιού με στόχο να πει «ναι» το Βερολίνο γιατί δεν περιλαμβάνει τροποποιήσεις των συνθηκών με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται ψηφοφορία στη γερμανική Βουλή και να αποφεύγονται ενστάσεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Επί της ουσίας, η πρόταση της Ισπανίας δεν επικεντρώνεται στην άμεση κρίση, την οποία η κάθε χώρα θα αναλάβει να διευθετήσει με τους δικούς της πόρους και τη βοήθεια της ΕΚΤ, αλλά προτείνει ένα ταμείο με περίπου το μέγεθος της ιταλικής οικονομίας και και τριπλάσιο ποσό από το αυτό που έχει συμφωνήσει το Eurogroup για να προμηθεύσει με ρευστότητα τις τις οικονομίες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Αιχμές κατά Γερμανίας και Ολλανδίας Παράλληλα, σύμφωνα με την El Pais, έτσι θα αποφευχθεί το μαζικό χρέος για τις χώρες του Νότου, καθώς δεν θα δανειστούν χρήματα αλλά θα γίνεται άμεση μεταφορά χρηματοδότησης που θα περιοριστεί στη διάρκεια της κρίσης, ενώ το ποσό των χρηματοδοτήσεων δεν θα συνδέεται με το ΑΕΠ των κρατών-μελών αλλά με το πόσο η επιδημία έχει επηρεάσει τις οικονομίες τους. Η πρόταση της Ισπανίας φέρεται αν είναι η μοναδική που αναφέρει με σαφήνεια ποσά και χρονοδιαγράμματα, αφού σημειώνει ότι η χρηματοδότηση πρέπει να είναι διαθέσιμη την 1η Ιανουαρίου και το πακέτο πρέπει να συμφωνηθεί μέχρι την 1η Ιουνίου. Στο τρισέλιδο έγγραφο αφήνονται αιχμές προς τις λιγότερο πρόθυμες χώρες. Για παράδειγμα προτείνεται εναρμόνιση της φορολόγησης και κατάργηση των άδικων πρακτικών μεταξύ των «27» για να αποφευχθούν διαρροές εισοδήματος. Το παραπάνω σημείο αφορά την Ολλανδία («δορυφόρο» της Γερμανίας) τις πρακτικές της οποίας είχε ερευνήσει η Κομισιόν επειδή ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές σε μεγάλες πολυεθνικές. (με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters)