Γιούνκερ: θετικός στον κοινό δανεισμό χωρών της Ε.Ε. – αρνητικός στα κορωνο – ομόλογα

epa06064659 President of the European Commission Jean-Claude Juncker delivers his speech at the European Parliament in Strasbourg, France, 04 July 2017. Junker said, it was 'ridiculous' to speak before an almost empty plenum. There was a verbal battle with Antonio Tajani, President of the European Parliament. EPA/PATRICK SEEGER

Ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αντιμετωπίζει θετικά τον κοινό δανεισμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις κρίσεων. Συγκεκριμένα δήλωσε στην γαλλική εφημερίδα «Libération» ότι «η έκδοση κοινών ομολόγων δεν πρέπει να αποκλειστεί για πάντα από το ευρωπαϊκό οπλοστάσιο αντιμετώπισης κρίσεων. Οι χώρες του Νότου θα έχουν την εντύπωση ότι οι λεγόμενες ενάρετες χώρες του Βορρά δεν είναι διατεθειμένες να επωμισθούν με αλληλεγγύη το βάρος των κρίσεων». Για τα κορωνομόλογα είπε ότι «τα λεγόμενα ομόλογα κορωνοϊού ως βραχυπρόθεσμη απάντηση στην παρούσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Θα χρειάζονταν μήνες και μήνες» για να οικοδομηθεί η απαραίτητη οικονομική αρχιτεκτονική. Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε επίσης τις χώρες της ΕΕ «να αυξήσουν σημαντικά τα κονδύλια για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».