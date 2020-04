Μήνυμα Μαρινάκη: «Υγεία, αισιοδοξία, υπομονή, αγάπη, δύναμη και πίστη»

View this post on Instagram

«Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες με ΥΓΕΙΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, ΥΠΟΜΟΝΗ και ΑΓΑΠΗ! Το Φως της Ανάστασης να φέρει σε όλους μας τη ΔΥΝΑΜΗ και την ΠΙΣΤΗ να ξεπεράσουμε μαζί όλες τις δυσκολίες και να προχωρήσουμε μπροστά!» / “Wishing everyone a Happy Easter and may the spirit of Resurrection brings us all HEALTH, OPTIMISM, PATIENCE and LOVE! May the Light of Resurrection bestow upon us the STRENGTH and the FAITH to overcome all difficulties and move forward!” #HappyEaster #Wishes #Marinakis #Olympiacos #Greece #Piraeus #LovePiraeus #WeKeepOnDreaming