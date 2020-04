Τι συμβαίνει με τον Μπόρις Τζόνσον – Φόβοι για κενό εξουσίας στη Βρετανία

Και δεύτερη βραδιά ενδέχεται να παραμείνει στο νοσοκομείο ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος νοσεί με κοροναϊό, μετά την εισαγωγή του το βράδυ της Κυριακής.

Ο ηγέτης της Βρετανίας μετέβη στο νοσοκομείο έπειτα από συστάσεις του γιατρού του, καθώς τα συμπτώματά του (έντονος βήχας και υψηλός πυρετός) από τον κοροναϊό εξακολουθούν να τον ταλαιπωρούν εδώ και δέκα μέρες.

Η εφημερίδα Times γράφει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός μεταφέρθηκε με ιδία μέσα στο νοσοκομείο St Tomas, κοντά στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου του χορηγήθηκε οξυγόνο.

Προσθέτει ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι δεν επρόκειτο για μία επείγουσα εισαγωγή, αντίθετα, ο γιατρός του συνέστησε περαιτέρω εξετάσεις σε νοσοκομείο.

Η Daily Mail επίσης σε δημοσίευμά της αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «δέχθηκε θεραπεία με οξυγόνο» κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο και ότι θα υποβληθεί σε εξετάσεις για την κατάσταση της υγείας του.

Αναφέρεται επίσης σε ισχυρισμούς ότι «έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του» επειδή συνέχισε να εργάζεται σκληρά και σε εκκλήσεις να παραδώσει την διαχείριση των κυβερνητικών υποθέσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα, ενόσω βρίσκεται σε ανάρρωση.

Η Ντάουνινγκ Στριτ διαβεβαιώνει ότι η νοσηλεία του πρωθυπουργού αποτελεί προληπτικό μέτρο και ότι ο ηγέτης των Συντηρητικών εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της κυβέρνησης.

Δεν αρνήθηκε πάντως το γεγονός ότι χορηγήθηκε οξυγόνο στον Μπόρις Τζόνσον. Επίσης, ο εκπρόσωπός του Τζόνσον δεν αναφέρθηκε στα συμπτώματά του ως «ήπια» όπως προηγουμένως, αλλά είπε ότι «επιμένουν».

Πάντως, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός είχε μία «άνετη νύχτα» στο νοσοκομείο και ότι είναι «σε καλή κατάσταση».

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στις πιθανές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Αν και δεν έγινε επισήμως γνωστό σε τι είδους εξετάσεις θα υποβληθεί, ειδικοί αναφέρουν ότι είναι πιθανό να εκτιμηθεί η κατάσταση των πνευμόνων του, της καρδιάς και άλλων οργάνων, απέναντι στον ιό.

Ο επικεφαλής του εργαστηρίου κυτταρικής βιολογίας στο Ινστιτούτο Francis Crick του Λονδίνου, ο Ρούπερτ Μπέιλ, αναφέρει ότι πιθανώς οι γιατροί θα εξετάσουν στοιχεία όπως ο κορεσμός οξυγόνου, αλλά και η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στον ιό, μέσα από εξετάσεις αίματος, καθώς επίσης η λειτουργία της καρδιάς, του ήπατος και των νεφρών.

Ενδεχομένως, είπε, να υποβληθεί και σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις των πνευμόνων για μία πιο ακριβή εικόνα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του University College London (UCL) Ντέρεκ Χιλ, πολλοί ασθενείς του κορονοϊού που έχουν δυσκολία αναπνοής υποβάλλονται σε απεικόνιση των πνευμόνων με υπερήχους, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο σοβαρά έχουν προσβληθεί οι πνεύμονες, επισημαίνοντας ότι κάποιοι από αυτούς παίρνουν εξιτήριο και κάποιοι επιδεινώνονται και χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη.

«Δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός χρειάζεται τέτοια υποστήριξη» είπε και διευκρίνισε ότι υπάρχουν διάφορα στάδια αναπνευστικής υποβοήθησης.

Τα κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν το ένα μετά το άλλο ότι ο Μπόρις Τζόνσον είναι ικανός να μείνει στην ηγεσία της χώρας και ότι θα επιστρέψει πολύ σύντομα στο σπίτι του.

Σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί, ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ δήλωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι καλά και εξακολουθεί να έχει τα ηνία της χώρας. Ο Χάνκοκ ανακοίνωσε ότι νόσησε από κοροναϊό την ίδια μέρα με τον Τζόνσον, αλλά ανάρρωσε πολύ γρήγορα.

Μιλώντας στο BBC, o υπουργός Στέγασης Ρόμπτερ Τζένρικ επιβεβαίωσε ότι ο Τζόνσον δουλεύει πολύ σκληρά και ο παραμένει στην ηγεσία της χώρας, εκφράζοντας την ελπίδα του να επιστρέψει σύντομα στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Η υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ναντίν Ντόρις, η πρώτη βουλευτής που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό αλλά ανάρρωσε, τόνισε ότι ο Μπόρις Τζόνσον χρειάζεται ύπνο και ξεκούραση.

Στη Βρετανία, πάντως, μερίδα του Τύπου και των πολιτών εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση στην ηγεσία της χώρας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, ενδεικτικό είναι ότι ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ προέδρευσε το πρωί της καθημερινής συνεδρίασης του κυβερνητικού κλιμακίου το οποίο χειρίζεται την αντιμετώπιση της κρίσης. Επίσης, το σημερινό υπουργικό συμβούλιο ακυρώθηκε.

Cabinet won’t meet tomorrow. It’s technically recess, but govt Corona Virus morning meeting will still take place

Ο Ράαμπ εξάλλου έχει οριστεί ως αντικαταστάτης του Τζόνσον, σε περίπτωση που ο δεύτερος είναι ανίκανος να παραμείνει στη διακυβέρνηση της Βρετανίας.

Ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον, παρά τις συνεχείς βεβαιώσεις του ότι είναι καλά, εμφανίστηκε σε βίντεο και φωτογραφίες καταβεβλημένος και κόκκινος, κατά τη διάρκεια της αυτοαπομόνωσής του στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων με το κυβερνητικό του επιτελείο έδειχνε ιδιαίτερα καταβεβλημένος με τα μάτια του να είναι κατακόκκινα – μια εικόνα που επέκριναν αρκετά μέσα ενημέρωσης.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020