Κρούγκμαν: Ο Κορωνοϊός τεράστια δημοσιονομική ωρολογιακή βόμβα για τις ΗΠΑ

Για μια «τεράστια δημοσιονομική ωρολογιακή βόμβα» που είναι έτοιμη να εκραγεί μόλις υποχωρήσει η πανδημία του κορωνοϊού έκανε λόγο ο βραβευμένος με νόμπελ οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν σε συνέντευξή του, σημειώνοντας ότι τα 2 τρισ. δολαρίων είναι «ανακουφιστικού χαρακτήρα» και το ποσό ίσως χρειαστεί να φτάσει τα 5 τρισ. δολάρια. Ο νομπελίστα οικονομολόγος, μιλώντας στο Business Insider, προέβλεψε ότι την ώρα που η αμερικανική οικονομία θα είναι έτοιμη να ανακάμψει, θα υπάρξουν μαζικές απολύσεις κρατικών υπαλλήλων και περικοπές των επιδομάτων ανεργίας εκτός και η αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο συμφωνήσουν σε ένα νέο πακέτο τόνωσης της οικονομίας. WSJ : Οι νεκροί από τον κοροναϊό στην Ιταλία είναι πολύ περισσότεροι από τα επίσημα στοιχεία Ο ίδιος θεωρεί ότι τα 2 τρισ. δολάρια που δρομολογήθηκαν πρόσφατα είναι κυρίως ανακουφιστικού χαρακτήρα και το ποσό αυτό ίσως χρειαστεί να φτάσει ακόμα και τα 5 τρισ. δολάρια. Ο Κρούγκμαν θεωρεί ότι η κρίση θα παραταθεί ακόμη κι όταν υποχωρήσει η πανδημία λόγω του ότι οι τοπικές κυβερνήσεις στις κατά τόπους πολιτείες σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να κρατούν ισοσκελισμένους τους προϋπολογισμούς τους κάθε χρόνο.