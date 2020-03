«Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα αντέξουμε. Ισως η κρίση στον Εβρο διαρκέσει μήνες»

Refugees and migrants are gathered at the buffer zone in Kastanies, Evros, at the Greek-Turkish borders and Evros River, on Feb. 29, 2020. The turkish government decided to give free passage to the refugees and migrants in order to reach Europe through Greece. / Πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην γκρίζα ζώνη στις Καστανιές Έβρου, στη συνοριογραμμή Ελλάδας-Τουρκίας, μετά την απόφαση της Τουρκικής Κυβέρνησης να μην σταματάει τις προσφυγικές ροές απο το να περάσουν στην Ευρώπη, Ελλάδα, 29 Φεβρουαρίου 2020.

«Προς το παρόν αντέχουμε, όμως δεν ξέρω για πόσο ακόμα λόγω της πίεσης από την Τουρκική πλευρά. Θεωρούμε ότι η κατάσταση θα επιδεινώνεται συνεχώς κι ίσως διαρκέσει μήνες. Δεχόμαστε προτροπές από στελέχη ξένων κυβερνήσεων να αντισταθούμε σε αυτές τις προσφυγικές ροές , όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρόκειται για μία κρίσιμη δοκιμασία για την χώρα μας κι ίσως, αν αντεπεξέλθουμε, να αναβαθμισθεί η θέση μας». Σε αυτή την αναφορά προχώρησε, μιλώντας προς «Το Βήμα», το βράδυ του Σαββάτου, ανώτατο στέλεχος της λεωφόρου Κατεχάκη σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον Εβρο και τις συνεχείς αφίξεις μεταναστών που προωθεί στην περιοχή το καθεστώς Ερντογάν. Οπως σημείωσε ο ίδιος σημαντικός παράγοντας της Κατεχάκη « από την διερεύνηση των στοιχείων των 65 μεταναστών που τελικά εισήλθαν, στην πρώτη φάση των επεισοδίων στον ελληνικό χώρο, διαπιστώθηκε ότι ήσαν Πακιστανοί, Αφγανοί κι από άλλες εθνικότητες. Κι ασφαλώς ουδεμία σχέση έχουν με το πολεμικό μέτωπο στο Ιντλιμπ όπως αναφέρει το τουρκικό καθεστώς. Είναι μετανάστες που παραμένουν στο τουρκικό έδαφος-κυρίως στην Κωνσταντινούπολη- επί μήνες και τώρα προωθούνται προς την χώρα μας. Κι ανάμεσα σε αυτούς είναι άτομα που είχαν ποινικές εμπλοκές -όχι ιδιαίτερα σοβαρές- έμεναν σε τουρκικά προαναχωρησιακά κέντρα και είχε προγραμματισθεί για πολλούς από αυτούς η απέλαση» . Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν ότι θα υπάρξει μαζική μετακίνηση προσφύγων από την Τουρκία και προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ο Κορωνοϊός «μαύρος κύκνος» για τις αγορές – Σε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια οικονομία