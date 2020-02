Aναστασιάδης – Μισέλ συζήτησαν για Αμμόχωστο – Κυπριακό

epa03619013 Greek Prime Minister Antonis Samaras (not pictured) and President of the Republic of Cyprus Nikos Anastasiadis address a press conference after their meeting in Athens, Greece, 11 March 2013, during which they discussed the economic crisis and the ongoing Cypriot dispute with Turkey. President Anastasiadis is in Athens on a two-day official visit. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Το Κυπριακό, οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας σε ΑΟΖ και σε σχέση με την Αμμόχωστο και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ετέθη επί τάπητος στην πρώτη επίσημη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. "Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ παρέθεσε σήμερα το μεσημέρι γεύμα εργασίας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση των δυο προέδρων μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Σαρλ Μισέλ, ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, μετά το πέρας της συνάντησης. Άρωμα πετροδολαρίων αλλά…. οι αυξήσεις μισθών πότε θα έρθουν; Όπως δήλωσε ο Κούσιος «συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση διεξοδικά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και όπως ήταν φυσικό και το Κυπριακό. Στα πλαίσια της συζήτησης επί του ΠΔΠ για την περίοδο 2021- 2027, του προϋπολογισμού δηλαδή της ΕΕ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επιφυλάξεις και ανησυχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούσαν κυρίως την ενίσχυση των αποδοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως μέλους της ΕΕ και πιο εξειδικευμένα τα θέματα από το ταμείο της πολιτικής συνοχής, για τη μετανάστευση, την αγροτική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα ανέφερε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επεσήμανε, τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου ως μιας νησιωτικής χώρας μέλους, απομακρυσμένης από τα άλλα Κράτη της ΕΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έχει τα οφέλη από την κοινή αγορά». «Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αντιμετώπισε θετικά τις θέσεις που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Οι τουρκικές προκλήσεις «Στο Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας τόσο στην ΑΟΖ, όσο και στην Αμμόχωστο – τις απειλές δηλαδή της Τουρκίας για άνοιγμα της περιφραγμένης πόλης και τον εποικισμό της», τόνισε. «Έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για το θέμα της Αμμοχώστου και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται από την Κύπρο ευέλικτη πολιτική στα θέματα που αφορούν την Τουρκία, την ενταξιακή της πορεία, τη σχέση της με την ΕΕ, ακόμα και τα κονδύλια τα οποία δίδονται όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στους Τουρκοκυπρίους», σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. «Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κ. Μισέλ για τις κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί στην Τουρκία και σημείωσε ότι αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες κυρώσεις με την προσθήκη ονομάτων, νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων στη λίστα, καθώς και άλλα μέτρα τα οποία συζήτησαν», ανέφερε ο Κ. Κούσιος. «Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι θα πρέπει να δοθούν ισχυρά μηνύματα στην Τουρκία και να υπάρξει κόστος για την Τουρκία, για να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να ανεχθεί τις έκνομες της ενέργειες», διευκρίνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε ότι «συζητώντας το Κυπριακό ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ρώτησε τον Πρόεδρο της Κυπριακή Δημοκρατίας αν θα ήταν επιθυμητή μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ στο θέμα των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας για εκτόνωση της κατάστασης». Εκκληση για πιο έντονη παρουσία της ΕΕ «Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τη θέση αυτή της ΕΕ και ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπάρξει πιο έντονη παρουσία της Ενωμένης Ευρώπης για την επίλυση του Κυπριακού το οποίο πρέπει να βασίζεται στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, να διασφαλίζει το κοινοτικό κεκτημένο και να είναι μια λύση βιώσιμη και δίκαιη», σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. «Επίσης ο πρόεδρος της Δημοκρατία τόνισε ότι η πιο έντονη παρουσία και εμπλοκή της ΕΕ στα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι υπόθεση της Ευρώπης, εφόσον επηρεάζονται μέλη της ΕΕ», συμπλήρωσε ο Κ.Κούσιος. «Ο κ. Σ.Μισέλ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μετά την συζήτηση που είχαν θα επικοινωνήσουν με το Γενικό Γραμματέα των Η.Ε. το ταχύτερο δυνατόν, για να συζητήσουν πως μπορεί η ΕΕ να συνδράμει στις προσπάθειες της επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος», ανέφερε. «Όπως ήταν φυσικό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρωτοβουλία αυτή, και αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτή της επαφής του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με το Γ.Γ. των Η.Ε. και τις περαιτέρω ενέργειες», σημείωσε. «Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επισκεφθεί επίσημα την Κύπρο, η πρόσκληση έγινε αποδεκτή και θα έχουμε σύντομα την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ