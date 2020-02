Αντετοκούνμπο: «Ο Κόμπι ήταν ο Τζόρνταν μιας ολόκληρης γενιάς»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε δηλώσεις ενόψει του All Star Game του Σικάγο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε για τον Κόμπι, τον Τζόρνταν, τον Λίαμ Τσαρλς, τους Μπακς αλλά και την Εθνική.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Για τον γιο του, Λίαμ Τσαρλς που ήρθε στη ζωή πριν λίγες μέρες: «Τώρα έχω ένα μωρό. Χρειάζομαι ύπνο. Χρειάζομαι ξεκούραση.

Το να έχεις παιδί είναι το καλύτερο πράγμα, είναι ευλογία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν είμαι ευτυχισμένος παίζω καλά»

Για τις επιλογές του στο All Star Game: «Όλη τη ζωή μου ήμουν αουτσάιντερ. Διαλέγω παίκτες κοντά μου. Ο κόσμος λέει ότι είμαι κακός GM. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν άδικο».

Για την ανάμνηση από τον Τζόρνταν: «Το shrug. Όταν έβαλε το σουτ και έκανε την κίνηση αυτή. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό».

Για τον Κόμπι: «Ήταν ο μέντορας μου. Πάντα ήταν εκεί για μένα τα 2 τελευταία χρόνια. Μου είπε πως αν χρειαστώ κάτι να του πω. Ήταν το πρότυπο μου. Όχι μόνο δικό μου, αλλά μιας ολόκληρης γενιάς.

Ήταν ο δικός μας Μάικλ Τζόρνταν. Έδωσε στο παιχνίδι. Πολλοί άνθρωποι όταν είναι τόσο σπουδαίοι, δεν το κάνουν αυτό. Το ταλέντο δεν αξίζει αν δεν το μοιράζεσαι και αυτός το μοιράστηκε. Μας λείπει πολύ»

Για το δίλημμα Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα: «Λατρέυω Μέσι και Ρονάλντο, αλλά επιλέγω Ρεάλ.

Για τους Μπακς: «Η δουλειά μας είναι να πάρουμε όσα περισσότερα ματς. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να χάσουμε τον δρόμο μας. Πρέπει να μαθαίνουμε κάθε μέρα».

Για το All Star Game: «Πρέπει να το απολαύσω το All Star Game. Eίναι η 4η μου σεζόν σε All Star Game. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Το format είναι καταπληκτικό σε κάνει να θες να παίξεις σκληρά, να είσα ανταγωνιστικός. Τιμή μας που θα φοράμε το Νο.24 και το Νο.2 για τον Κόμπι και την Gigi».

Για τους μη Αμερικανούς παίκτες: «Προσπαθώ να παίζω σκληρά κάθε μέρα και να μείνω ταπεινός. Εύχομαι και οι άλλοι μη Αμερικανοί παίκτες να με ακολουθούν όπως και εγώ ακολούθησα παίκτες σαν τον Νοβίτσκι, τον Γκασόλ, τον Κούκοτς, τον Πάρκερ, τον Τζινόμπιλι».

Για στην Εθνική Ελλάδος: «Αν μου δοθεί η ευκαιρία να εκπροσωπήσω την χώρα μου, θα είναι υπέροχα. Και μαζί με τους αδερφούς μου. Θα πρέπει να ακούσω το κορμί μου. Αν είμαι καλά και υγιής και μου δοθεί η ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, θα είναι τέλειο αν προκριθούμε στους Ολυμπιακούς».