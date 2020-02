Συνταξιούχοι: Οι δικαιούχοι για τα αναδρομικά

Pensioners protest against the new pension cuts promoted by the government based on the bailout programm, in Thessaloniki, Greece on May 15th 2018. The pensioners gathered outside the headquarters of the IKA in Aristotelous Square and went to march to the offices of SYRIZA. / Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων κατά των νεων περικοπών στις συντάξεις που προωθεί η κυβέρνηση βάση του μνημονίου, Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2018. Η συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν έξω απο τα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ στην πλατεία Αριστοτέλους και κατευθύνθηκαν με πορεία προς τα γραφεία του ΣΫΡΙΖΑ.

Με 5 διαφορετικές κατηγορίες διαχωρίζονται πλέον τα αναδρομικά στις συντάξεις που θα λάβουν ή διεκδικούν οι 2,5 εκατ. συνταξιούχοι. Η καταβολή των αναδρομικών – ανάλογα με την κατηγορία – θα ξεκινήσει με την πληρωμή των συντάξεων Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. «Ζεστό» χρήμα θα λάβουν περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων, ενώ έρχονται αναδρομικά δεκαμήνου και για τις επικουρικές συντάξεις χηρείας. Διαβάστε ακόμα στο ρεπορτάζ του Ηλία Γεωργάκη: ■ Ποιες είναι οι πέντε κατηγορίες συνταξιούχων που θα λάβουν αυξήσεις; ■ Πώς θα υπολογιστούν και πότε θα ξεκινήσει η καταβολή τους για την κάθε κατηγορία;