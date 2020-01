Λέκκας: Είναι γνωστό ότι περιμένουμε ισχυρό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη

Rescue workers search the site of a collapsed building, after an earthquake in Elazig, Turkey, January 26, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Να συμφωνεί με τις δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος είπε στο CNN Turk πως αναμένεται σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη, φάνηκε ο καθηγητής και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Παρ’όλα αυτά η κ. Λέκκας χαρακτήρισε «βαριά» τη δήλωση του κ. Σοϊλού, ωστόσο υπογράμμισε πως «στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι γνωστό πως περιμένουμε έναν σεισμό των 7 Ρίχτερ στην Τουρκία τα επόμενα 4 με 5 χρόνια. Το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο». Πλατεία Ομονοίας: Αγωνία για τα αποκαλυπτήρια –Το εντυπωσιακό σιντριβάνι και ο ευρωπαϊκός αέρας «Από το 1999 έγιναν πολλές μελέτες στο ρήγμα της Ανατολίας. Με βάση εκείνο τον σεισμό αυτό επηρεάζει και τον ελληνικό χώρο. Όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσουμε στον επόμενο σεισμό που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα γίνει και στην Ελλάδα αν γίνει εκεί» τόνισε. Ερωτηθείς κατά πόσο είναι έτοιμοι στην Τουρκία να αντέξουν έναν τέτοιο σεισμό, απάντησε: «Απ’ ότι ξέρω και από συσκέψεις που έχουμε κάνει, στην Κωνσταντινούπολη, έχουν γίνει βήματα μπροστά. Το είδαμε και στον τελευταίο σεισμό. Επιχειρησιακά ήταν πολύ οργανωμένοι οι Τούρκοι. Μείναμε έκθαμβοι». «Ενδεχόμενος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, ίσως επηρεάσει το βόρειο Αιγαίο» Σχετικά με το κατά πόσο μπορεί ένας πιθανά ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη να επηρεάσει και την Ελλάδα, απάντησε πως αυτό θα φανεί όταν θα έχουν τα δεδομένα του σεισμού. «Όταν συμβεί ο σεισμός θα πρέπει να αναλύσουμε τα στοιχεία για να καταλάβουμε αν η ενέργεια από το ρήγμα θα πάει στον ελληνικό χώρο, ή θα κατευθυνθεί προς τα ανατολικά. Αν έρθει προς τα εμάς, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη σεισμική δόνηση, κατά προτεραιότητα στο βόρειο Αιγαίο και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως τα χαρακτηριστικά του σεισμού που περιμένουμε να γίνει στην Τουρκία. Υπάρχει πλούσιο ιστορικό μεγάλων σεισμών στην Κωνσταντινούπολη από τα παλιά χρόνια. Υπάρχει ένα κομμάτι από το ρήγμα της Ανατολίας που δεν έχει δώσει μεγάλο σεισμό και μετά τον τελευταίο σεισμό, έχει συσσωρευθεί πολύ ενέργεια εκεί. Το ρήγμα του Μαρμαρά για το οποίο μιλάμε, περνάει από το βόρειο Αιγαίο, μέσα από τη Λήμνο και καταλήγει στα ορεινά του Πηλίου. Είχε βγάλει όμως πρόσφατα μεγάλο σεισμό. Δεν ξέρουμε το δυναμικό καθώς το ρήγμα βρίσκεται κάτω από την θάλασσα» ήταν το σχόλιό του.

https://tv.in.gr/uploads/20200128/084745_28_01_2020-07_19_skai.mp4 «Βόμβα» του τούρκου υπουργού Εσωτερικών Υπενθυμίζεται πως ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών έκανε πρόβλεψη για έναν ισχυρό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, με δηλώσεις του στο CNN Türk. «Ο σεισμός των 6,8 Ρίχτερ προκάλεσε φόβο σε όλους μας. Παρά το γεγονός αυτό, έχουμε μία κατάσταση την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε σήμερα. Περιμένουμε σεισμό 7,5 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη. Εργαζόμαστε πολύ σοβαρά σε ένα τέτοιο πιθανό σενάριο για σεισμό» είπε χαρακτηριστικά. Ο Τούρκος υπουργός μάλιστα έκανε λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο κατάρρευσης του Τοπ Καπί και για το πως θα προστατευτούν τα εκθέματα που φιλοξενούνται εκεί. «Αν γίνει σεισμός εξετάζουμε τι θα συμβεί με όλα τα εκθέματα στο παλάτι του Τοπ Καπί. Αν καταρρεύσει όλο το παλάτι που θα τα μεταφέρουμε και πως θα τα προστατεύσουμε με ασφάλεια», δήλωσε ο Σοϊλού. Με «γαλλικό» κλειδί οι επενδύσεις στην ενέργεια