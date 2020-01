Ερντογάν: Πέστε στην Ελλάδα να μην ασχολείται με εμάς

Νέο μήνυμα προς την Ελλάδα έστειλε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «αν δεν τα βάζετε με εμάς, δεν πρόκειται να πάθετε το παραμικρό».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι στις σχέσεις με την Ελλάδα απάντησε πως, «η Γερμανία φροντίζει την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε έναν κοινό φίλο, έναν πρώην δήμαρχο. Αν θέλετε ένα μήνυμα από μένα, πέστε στην ελληνική πλευρά, να μην ασχολείται με μας. Η έγνοια μας δεν είναι να ασχολούμαστε με την Ελλάδα, είπα στον Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ».

Ο κ. Ερντογάν συνεχίζοντας στους ίδιους προκλητικούς τόνους, σημείωσε. «Ας μην μαλώνουμε ο ένας με τον άλλο, αν δεν τα βάζετε με εμάς, δεν πρόκειται να πάθετε το παραμικρό κακό από εμάς».

Μάλιστα, ο τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και σε μία πρόσφατη συνομιλία που είχε με πρώην έλληνα δήμαρχο, τον οποίο βέβαια δεν κατονόμασε. «Αν θες να δώσεις ένα μήνυμα από μένα, πες τους “να μην ασχολούνται μαζί μας”, όπως “δεν ασχολούμαστε και εμείς”» αποκάλυψε ο επικεφαλής της γειτονικής χώρας.

Ειδική μνεία έκανε και στην Κρήτη, διερωτώμενος αν «πρέπει να χάψουμε ότι αποτελεί κύρια ηπειρωτική χώρα» ώστε να έχει πλήρη δικαιώματα χωρικών υδάτων.

Υπενθυμίζεται ότι πάγια θέση της Τουρκίας αποτελεί η άποψη ότι τα νησιά δεν διαθέτουν χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα.

«Τι δουλειά έχεις εσύ με τη Λιβύη;»

Επίσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αλγερία στη Ζάμπια, ο τούρκος πρόεδρος δεν έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει και σε δηλώσεις για τη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή.

«Τι δουλειά έχεις εσύ με τη Λιβύη; Πού είναι η Ελλάδα; Πού είναι η Λιβύη; Εξάλλου, στην υφαλοκρηπίδα οι παράκτιες ζώνες πρέπει να βλέπουν η μία την άλλη. Έρχεται να μας πει ότι η Κρήτη είναι ηπειρωτική χώρα για αυτούς. Πώς να το δεχτούμε αυτό;» είπε χαρακτηριστικά.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ

Υπενθυμίζεται, ότι όπως έγινε γνωστό, ο τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Στη διάρκεια αυτής, ο κ. Τραμπ έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία τόσο για το θέμα με την εμπλοκή της στη Λιβύη όσο και με τις συνεχιζόμενες προκλήσεις κατά της Ελλάδας.

Παράλληλα, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος και ο ηγέτης της Τουρκίας, συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Τζαν Ντίρι, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Τουρκίας «συζήτησαν την ανάγκη να σταματήσει κάθε ξένη εμπλοκή αλλά και να διατηρηθεί η κατάπαυση πυρός στη Λιβύη».

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μέσω Tweet έγραψε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ επεσήμανε πως η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους.

Σύμφωνα με τον κ. Ντίρι, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε, ακόμα, «το πόσο σημαντικό είναι η Τουρκία και η Ελλάδα να λύσουν τις διαφωνίες τους στην ανατολική Μεσόγειο».

Today, @realDonaldTrump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The two leaders discussed the need to eliminate foreign interference and maintain the ceasefire in Libya. The leaders agreed that the violence being carried out in Idlib, Syria must stop.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) January 28, 2020