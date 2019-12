Σταϊκούρας: Εξετάζουμε πρόωρη αποπληρωμή και άλλων δανείων του ΔΝΤ το 2020

Discussion at the plenum of the Greek Parliament of the 2020 draft State Budget, in Athens, on Dec. 16, 2019 / Συζήτηση του Προϋπολογισμού 2020 στην Ολομέλεια της Βουλής. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου, 2019

H Ελλάδα εξετάζει την πρόωρη αποπληρωμή και άλλων δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) το επόμενο έτος για να απαλλαχθεί από το ακριβό χρέος της, ενώ επιθυμεί να πείσει τους επίσημους πιστωτές της να χαμηλώσουν τους μεταμνημονιακούς δημοσιονομικούς στόχους, όπως δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας. «Είναι δυνατή μία νέα πρόωρη αποπληρωμή πρόσθετου μέρους των δανείων του ΔΝΤ το 2020», είπε, χωρίς να αναφέρει το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η Αθήνα θα επιδιώξει να αποπληρώσει το 2020. Σημειώνεται πως η Ελλάδα χρωστά στο Ταμείο 5,5 δισ. ευρώ. Το μόνο στοιχείο που έδωσε ο κ. Σταϊκούρας ήταν ότι «η νέα πρόωρη αποπληρωμή θα πρέπει να φθάνει έως ένα συγκεκριμένο ποσό που θα επιτρέπει στο ΔΝΤ να διατηρήσει την παρουσία του στην Ελλάδα έως το τέλος της περιόδου μεταμνημονιακής εποπτείας». Η αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ είναι μέρος της στρατηγικής για την ανάκαμψη της Ελλάδας, είπε ο κ. Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι η Αθήνα θέλει να βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους της χώρας. «Σκοπεύουμε να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να αναζωογονήσουμε κάθε πλευρά της οικονομίας», σημείωσε ο υπουργός. Στόχος να μειωθούν οι στόχοι για τα πλεονάσματα Όσον αφορά τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχε συμφωνήσει η Ελλάδα πριν το τέλος του τρίτου προγράμματος- 3,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο έως το 2022 και 2,2% στη συνέχεια – το Reuters αναφέρει ότι τα οικονομικά της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και η Αθήνα ελπίζει τώρα ότι ο στόχος μπορεί να χαμηλώσει. Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι το θέμα θα συζητηθεί με τους επίσημους δανειστές το επόμενο έτος, καθώς «οι συνθήκες θα ωριμάζουν». «Είναι εφικτό ενόσω προχωρούμε με συνεκτικό και συνετό τρόπο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πρώτα πρέπει να τους πείσουμε (τους δανειστές) ότι οι στόχοι πρέπει να χαμηλώσουν». Με ένα ταμειακό απόθεμα περίπου 30 δισ. ευρώ, η Ελλάδα δεν χρειάζεται επιπλέον πόρους για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της για το επόμενο έτος, αναφέρει το Reuters. Ο κ. Σταϊκούρας, όμως, δήλωσε ότι πρέπει να διατηρήσει την παρουσία της στις κεφαλαιαγορές. «Πρέπει να έχεις αλληλεπίδραση με τις αγορές», είπε.