Πιτίνο: «Δεν είναι λύση για το ριμπάουντ η μεταγραφή»

Τα ριμπάουντ είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, ιδιαίτερα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 98-86 για την 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, όπου οι πράσινοι είχαν στην πρώτη περίοδο μόλις ένα ριμπάουντ.

Με σημερινή του ανάρτηση ο Πιτίνο τόνισε πως πρέπει να βρεθεί μία λύση εκ των έσω, καθώς δεν αποτελεί λύση κατά τον ίδιο να έρθει κάποιος παίκτης αυτή την εποχή.

«Πρέπει να λάβουμε δραστικά μέτρα για το ριμπάουντ. Δεν γίνεται ο πόιντ γκαρντ μας να είναι ο καλύτερος rebounder της ομάδας.

Δεν είναι λύση να φέρουμε κάποιον αυτή την εποχή. Η απάντηση είναι να βρεθούμε σε καλύτερη κατάσταση και να δουλέψουμε στην ατομική βελτίωση», ανέφερε στο ποστ του ο Αμερικανός τεχνικός.

Have to do something drastic with our rebounding. Our point guard cannot be our leading rebounder. Bringing someone in at this time is not the solution. Getting in better condition and working on player development is the Answer!

— Rick Pitino (@RealPitino) December 15, 2019