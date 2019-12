Νέα Ζηλανδία: Αυξάνονται οι νεκροί από την ηφαιστειακή έκρηξη – Ανήλθαν στους 5

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από την ηφαιστειακή έκρηξη που σημειώθηκε στο νησάκι Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε στους πέντε, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι Αρχές διευκρίνισαν ότι πάνω ή γύρω από το νησί υπήρχαν περί τα 50 άτομα τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη του Ουακατάνε.

Οι 23 εξ αυτών διασώθηκαν, ωστόσο πέντε υπέκυψαν στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι 18 νοσηλεύονται τραυματίες.

«Ομάδες έρευνας και διάσωσης της αστυνομίας υποστηρίζουν τα συνεργεία της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων», είπε η πρωθυπουργός, Τζασίντα Αρντέρν.

Mια διαδικτυακή κάμερα, η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω στο ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας δείχνει ότι τουλάχιστον μια ομάδα τουριστών βρισκόταν μέσα στον κρατήρα λίγα λεπτά προτού σημειωθεί η έκρηξη και την περιοχή να έχει καλυφθεί από ηφαιστειακή σκόνη.

UPDATE: Death toll from New Zealand volcano eruption rises to at least 5, others are still missing https://t.co/tHvTe5jbLe

— BNO News (@BNONews) December 9, 2019