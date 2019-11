Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Αλβανία : 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Πολλές καταστροφές

Τέσσερις άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό στην Αλβανία τα ξημερώματα της Τρίτης.

Από την ισχυρότατη σεισμική δόνηση, υπάρχουν τέσσερις επιβεβαιωμένοι θάνατοι, δεκάδες τραυματισμοί και τεράστιες υλικές ζημιές, ενώ υπάρχουν φόβοι και για την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών.

Σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται τον υπουργό Άμυνας της γειτονικής χώρας, δύο νεκροί, ένας άντρας και μια γυναίκα βρέθηκαν στην πόλη Τουμάνε, ακόμα ένας άντρας πήδηξε από παράθυρο κτιρίου στην περιοχή Κούρμπιν για να σωθεί κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ακόμα ένας άνθρωπος πέθανε από κατάρρευση κτιρίου στο Δυρράχιο.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών έπληξε την Αλβανία στις 03:53 τοπική ώρα (04:53 ώρα Ελλάδας), η δεύτερη μέσα σε χονδρικά ένα δίμηνο, κατατρομοκρατώντας χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους, ορισμένοι με βρέφη στα χέρια.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σιγιάκ, ανάμεσα στο Δυρράχιο και τα Τίρανα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), ενώ το εστιακό βάθος ήταν μικρό, 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που ανέβηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει στο Δυρράχιο, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική. Άλλα καταγράφουν μεγάλες ρωγμές και ζημιές σε κτίρια.

Δύο εκπρόσωποι της κυβέρνησης είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι πιο εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια έχουν καταγραφεί στο Δυρράχιο και πρόσθεσαν πως πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο των Τιράνων.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών είπε πως «δεν έχει ενημερωθεί» για θανάτους.

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών έπληξε την Αλβανία την 21η Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ζημιές σε περίπου 500 κατοικίες και καταστρέφοντας ολοσχερώς κάποιες από αυτές. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας εκτίμησε τότε πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας τριακονταετίας στη χώρα.

#Reports from #Durrës, #Albania: There are reports of serious damage to the dwellings. A palace collapses as residents are stranded and seeking help. #earthquake ©TopChannel – @LastQuake pic.twitter.com/oA956PCWb1

— Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019