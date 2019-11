Γιάννης για Μπρόκγντον: Θα είναι περίεργα να τον δω με άλλη φανέλα

Οι Μπακς νίκησαν δύσκολα τους Μπουλς με 124-115 στο Μιλγουόκι με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση.

Μετά το τέλος του ματς ο Greek Freak μίλησε για την επερχόμενη συνάντηση με τον Μάλκολμ Μπρόγκντον και τους Ιντιάνα Πέισερς, αλλά και για την διαδρομή που έκανε τις προάλλες μέσα στα χιόνια, για να δει τον Θανάση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ακόμα άσχημος! (γέλια) Θα είναι περίεργα. Έπαιζα μαζί του για τρία χρόνια. Ήταν μεγάλο κομμάτι της περσινής επιτυχίας της ομάδας. Θα είναι περίεργα που θα τον δω με άλλη φανέλα. Κάνει μια καλή σεζόν μέχρι τώρα από όσο έχω δει. Θα χαρώ πολύ που θα τον δω και που θα τον αντιμετωπίσω. Μπορείτε να φανταστείτε αυτή την ομάδα με τον Μάλκολμ μαζί; Δεν είναι καν All-Star και είναι φοβερός παίκτης. Ο κάθενας παίρνει τις αποφάσεις του, η δική του ήταν να πάει στην Ιντιάνα, να «χτίσει» μια ομάδα εκεί και αυτό ήταν το καλύτερο για εκείνον. Μακάρι να ήταν ακόμη εδώ, είναι ένας από τους φίλους μου, τον πείραζα κάθε μέρα, λέγοντάς τον «άσχημο», το ίδιο έκανε κι εκείνος. Μού λείπει αυτό, αλλά στο τέλος πρέπει να κάνεις ό,τι είναι καλύτερο για σένα κι εύχομαι σε εκείνον και την ομάδα του το καλύτερο», είπε σχετικά.

Για το γεγονός ότι οδήγησε μέσα στα χιόνια, για να δει τον αδερφό του: «Ο Θανάσης με υποστηρίζει από την πρώτη ημέρα, όταν ένας από τα αδέρφια μου παίζει, πρέπει να τον υποστηρίζω. Ηταν μεγάλη διαδρομή, έπρεπε να οδηγώ σιγά. Όταν επέστρεψα, η μέση μου πόναγε, αλλά άξιζε σίγουρα».

«First of all, Malcolm is ugly.» 😂

