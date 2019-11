Στην καλύτερη 5άδα της αγωνιστικής στο BCL o Λάνγκφορντ

Ο Λάνγκφορντ ήταν ο παίκτης που πήρε από το χέρι την ΑΕΚ και την οδήγησε στη νίκη απέναντι στην Μπούργκος. Όπως ήταν αναμενόμενο λοιπόν, εκτός από MVP της αναμέτρησης, μπήκε και στην καλύτερη πεντάδα του BCL.

Ο Αμερικανός γκαρντ της «Ένωσης» σκόραρε 30 πόντους και πρόσθεσε ακόμη 4 ασίστ, ισάριθμα ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Στην κορυφαία πεντάδα της αγωνιστικής μαζί με τον Λάνγκφορντ, βρέθηκαν ο Κάιλ Ουίλτζερ της Τουρκ Τέλεκομ, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας της Τενερίφης, ο Ζέλικο Σάκιτς της Λιετκαμπέλις και ο Ντέιβ Ντουτζίνσκι της Αντβερπ.

🌟 Here is your Team of the Week! Who will claim Gameday 5 MVP honor? 🏆

➡ https://t.co/4cMleUXYRq pic.twitter.com/PG2GZHP3VZ

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 14, 2019