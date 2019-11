Νew York Times: Ποιοι κρατούν το κλειδί της σχέσης των Τραμπ – Ερντογάν

Την ανεπίσημη και «ύποπτη» διπλωματική σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία μέσω τριών… γαμπρών αναδεικνύει αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Οι τρεις αυτοί γαμπροί κρατούν το κλειδί της σχέσης του Ντονάλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μάλιστα, μπορεί να ευθύνονται για το γεγονός ότι οι δύο πρόεδροι δεν άφησαν τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ των χωρών τους να μετατραπούν σε παρατεταμένες κρίσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι τρεις αυτοί άνδρες είναι:

1. ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ

2. ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την κόρη του Ερντογάν, Έσρα

3. ο Μεχμέτ Αλί Γιαλτσιντάγ (Mehmet Ali Yalçındağ), γαμπρός ενός Τούρκου μεγιστάνα, που είναι και επιχειρηματικός εταίρος της οικογένειας Τραμπ.

Ο Αλμπαϊράκ και ο Κούσνερ έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ο γαμπρός του Ερντογάν έχει αποκαλέσει τις συχνές ιδιωτικές συνομιλίες του με τον γαμπρό του Τραμπ ως «διπλωματία της πίσω πόρτας».

Ο ίδιος ο Ερντογάν δήλωσε ότι «η γέφυρα λειτουργεί καλά» καθώς οι δύο χώρες προσπάθησαν να επαναφέρουν τις σχέσεις τους σε ένα καλύτερο σημείο.

Μια βασική στιγμή αυτής της αντισυμβατικής συνεργασίας ήρθε τον Απρίλιο, όταν ο Αλμπαϊράκ έφτασε για ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο Γιαλτσιντάγ στο Trump International Hotel στην Ουάσιγκτον.

Ο Κούσνερ τηλεφώνησε στον γαμπρό του Ερντογάν στο μέσο της εκδήλωσης για μια απρογραμμάτιστη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Αλμπαϊράκ με επιτυχία πίεσε τον Τραμπ να αναβάλει τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την αγορά των S-400s.

Και οι δύο ηγέτες προτιμούν να χρησιμοποιούν μέλη της οικογένειας τους ή έμπιστους οικονομικούς συνεργάτες για αυτή την «υπόγεια» επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς οι δύο πρόεδροι υποψιάζονται ότι άνθρωποι εντός των ίδιων των κυβερνήσεών τους πιθανόν να εργάζονται εναντίον τους.

O Ερντογάν έχει κερδίσει τη συμπάθεια του Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι μοιράζονται αυτήν την έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντι στα μέλη των κυβερνήσεών τους.

Δεν είναι μόνο η περίπτωση της Τουρκίας, στην οποία ο Τραμπ έχει εφαρμόσει μία πιο ανεπίσημη γραμμή εξωτερικής πολιτικής. Ο Τζάρεντ Κούσνερ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις σχέσεις με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας και αγαπημένο γιο του βασιλιά.

“Ο Τραμπ αντικαθιστά τις επίσημες σχέσεις μεταξύ των κρατών σε αρκετές περιπτώσεις με τη σχέση οικογένειας προς οικογένεια ή με τις σχέσεις μεταξύ υποτακτικών”, δήλωσε ο Έρικ Έντελμαν, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

“Βεβαίως ο Ερντογάν θα προτιμούσε αυτό το είδος σχέσης καθώς διαχειρίζεται ένα δικό του καπιταλιστικό καθεστώς”, δήλωσε ο πρώην πρέσβης.

Η πολιτική του Τραμπ απέναντι στην Τουρκία έχει εκπλήξει ακόμα και το ίδιο του το κόμμα ουκ ολίγες φορές.

Ο Τραμπ εξέπληξε τους πάντες όταν συμφώνησε να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από την βόρεια Συρία, μετά από δύο τηλεφωνήματα με τον Τούρκο ομόλογό του, ανοίγοντας τον δρόμο για την τουρκική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης».

Πριν από ένα περίπου χρόνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή για το ίδιο ζήτημα και δεν είχε εγκαταλείψει τους Κούρδους συμμάχους του.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθυστερήσει τις κυρώσεις προς την Τουρκία για την αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400.

Oι επικριτές των δύο ηγετών υποστηρίζουν ότι ο Έρντογαν έχει επίσης προσπαθήσει να επηρεάσει τον Τραμπ ώστε η Halkbank, μια τουρκική κρατική τράπεζα, να μην τιμωρηθεί με την κατηγορία της παραβίασης του αμερικανικού εμπάργκο στο Ιράν.

Μέχρι τώρα, η τράπεζα έχει αποφύγει νομικές και οικονομικές κυρώσεις, παρά τα ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία και τη φυλάκιση ενός από τους αναπληρωτές διευθυντές της με τις ίδιες κατηγορίες από δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Για όλα αυτά τα ζητήματα, έχουν υπάρξει συναντήσεις μεταξύ των τριών προαναφερθέντων γαμπρών των τριών ανδρών.

