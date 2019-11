Νέα απειλή Ερντογάν: Θα ανοίξω τις πύλες στους πρόσφυγες

Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a news conference with Hungarian Prime Minister Viktor Orban (not pictured) in Budapest, Hungary November 7, 2019. REUTERS/Bernadett Szabo

Τις γνωστές πια απειλές για τους πρόσφυγες χρησιμοποιεί για μια ακόμα φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσπαθώντας να στείλει εκ νέου μήνυμα τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις Βρυξέλλες. Ο τούρκος πρόεδρος ζήτησε και πάλι στήριξη στο προσφυγικό αφού η χώρα του δεν μπορεί να διαχειριστή μόνη της το βάρος αυτό. Τσίπρας : Μεθοδεύουν παραγραφή στη Novartis «Με ή χωρίς στήριξη, θα συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε τους φιλοξενούμενούς μας, όμως μέχρι ενός σημείου (…) Αν διαπιστώσουμε ότι αυτό δεν λειτουργεί, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να ανοίξουμε τις πόρτες» προς την Ευρώπη, είπε ο Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Υπενθυμίζεται, δε, πως η Τουρκία σχεδιάζει να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» στη βορειοανατολική Συρία όπου λέει ότι μπορούν να εγκατασταθούν έως και 2 εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες αφού εκκαθαριστεί η περιοχή από τους Κούρδους μαχητές των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG). Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε επίσης ότι στη συνάντηση που θα έχει με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την επόμενη εβδομάδα σκοπεύει να συζητήσει την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400, των αμερικανικών πυραύλων Patriot και των μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35. «Θα συζητήσουμε τις διμερείς σχέσεις μας και την κατάσταση στην περιοχή. Φυσικά, στην ατζένα θα είναι οι S-400, οι Patriot και τα F-35. Ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε το εμπόριο στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια» είπε ο τούρκος πρόεδρος στους δημοσιογράφους. Ο Ερντογάν θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον στις 13 Νοεμβρίου. Τι αλλάζει στη ΔΕΗ – Πώς θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΠΑ – Ολο το νομοσχέδιο