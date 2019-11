O Ρονάλντο εκνευρίστηκε στην αλλαγή του, τον δικαιολόγησε ο Σάρι (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε δύσκολα 2-1 στις καθυστερήσεις τη Λοκομοτίβ Μόσχας εκτός έδρας, με τον Ντάγκλας Κόστα να λυτρώνει την ομάδα του.

Στο 1-1 και συγκεκριμένα στο 81ο λεπτό, ο προπονητής των «Μπιανκονέρι»… τόλμησε να βγάλει από τον αγωνιστικό χώρο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος δεν βοήθησε την ομάδα του και βγήκε για να περάσει ο Ντιμπάλα, κάτι στο οποίο δεν είναι συνηθισμένος ο 34χρονος.

Έτσι ενώ πέρναγε εκτός, τα… είπε λίγο με τον προπονητή του, με τους δύο άνδρες να έχουν ένα μικρό διάλογο.

No matter what or no matter how bad he’s playing. You just don’t fucking sub Cristiano fucking Ronaldo off.

Sarri you bald fraud.

pic.twitter.com/9hDukf1P9Y

— Mu. (@FutbolMuu) November 6, 2019