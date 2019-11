NBA: Βαριά «καμπάνα» 25 αγωνιστικών στον Κόλινς

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς για τον Τζον Κόλινς, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό και επίσημα, το NBA δεν χαρίστηκε στον Αμερικανό και του επέβαλε την ποινή των 25 αγωνιστικών μακριά από από τα παρκέ.

Από την πρώτη στιγμή που το σκάνδαλο αναδύθηκε στην επιφάνεια, τα Μέσα των ΗΠΑ έκαναν λόγο για βαριά τιμωρία στον φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς, καθώς η λίγκα φημίζεται για τη σκληρότητα που επιδεικνύει σε ανάλογες περιπτώσεις.

Η συγκεκριμένη, περίσταση, μάλιστα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, με το NBA να επιβάλει βαριά τιμωρία στον Κόλινς, ο οποίος πλέον δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα για τις επόμενες 25 αγωνιστικές.

