Δύο ελληνοαμερικανοί φίλοι απέναντι για το Ελληνικό

H επένδυση του Ελληνικού δίχασε για πάνω από δεκαπέντε χρόνια την ελληνική κοινωνία. Απαιτήθηκαν πολλές και επίπονες προσπάθειες μέχρι να πεισθούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι για την αναγκαιότητά της και να ανακηρυχθεί εμβληματική στις μέρες μας.

Αλλά της μοίρας τα παιχνίδια μοιάζουν ατελείωτα στη συγκεκριμένη επένδυση.

Τούτες τις μέρες παίζεται ο διαγωνισμός του καζίνου, όπου ανταγωνίζονται δύο διακεκριμένα αμερικανικά επιχειρηματικά σχήματα, τα οποία εκπροσωπούνται από δύο πρόσωπα συνδεδεμένα με τη διακυβέρνηση Τραμπ και είναι μεταξύ τους φίλοι καρδιακοί.

Ο Μιχάλης Καρλούτσος, πρώην επικεφαλής του πρωτοκόλλου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εκπροσωπεί τη Hard Rock και ο Ράινς Πρίμπους, πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, κάνει λόμπινγκ στην Ελλάδα για τη Μohegan Gaming Entertainment.

Οι δεσμοί τους είναι γνωστοί και επιβεβαιωμένοι. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κατά την πρόσφατη φθινοπωρινή συνεδρίαση του συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ο Ράινς Πρίμπους έσπευσε να ευχαριστήσει δημοσίως και ξεχωριστά από τους άλλους συμμετέχοντες τον Μιχάλη Σκαρλούτσο, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει το γιατί ή την υποχρέωση που έχει απέναντί του. Η σχέση τους δεν αναιρεί βεβαίως τον ανταγωνισμό και την ένταση που πιθανώς επικρατήσει κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της άδειας καζίνου στο Ελληνικό.

Είπαμε, η εμβληματική επένδυση χώρισε τόσα χρόνια τον αθηναϊκό λαό, φέρνει τώρα εκ των συνθηκών απέναντι και τους ελληνοαμερικανούς φίλους διεκδικητές της.

Η απάντηση της Μαρέβας

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει δαιμονοποιηθεί από την αντιπολίτευση, ιδιαιτέρως από το στενό επικοινωνιακό περιβάλλον του κ. Τσίπρα. Δέχθηκε και συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις επί επιθέσεων. Ωστόσο αποδεικνύεται ανθεκτική και επίμονη, διεκδικώντας πάντα την αυτονομία της.

Εκπλήσσει δε με τις πρωτοβουλίες της. Τελευταίως η εταιρεία της Zeus & Dione, συνεργαζόμενη με περιβαλλοντική εταιρεία του Θανάση Λασκαρίδη, οργάνωσε την αποκομιδή πλαστικών και άλλων απορριμμάτων από τον βυθό της θάλασσας στο Καστέλι Κισσάμου του Νομού Χανίων. Οι ανταποκριτές μου βεβαιώνουν ότι η πρωτοβουλία της έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους κατοίκους και τις αρχές της περιοχής. Ξεχωριστοί ήταν οι έπαινοι του Μητροπολίτη Κισσάμου Αμφιλόχιου, ο οποίος εκθείασε τόσο την προσπάθεια όσο και τη λαϊκότητα της πρωθυπουργικής συζύγου.

Η λαλίστατη Αφροδίτη

Ο Πρωθυπουργός αποδίδει εξαιρετική σημασία στην προσπάθεια του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη και της ομάδας που τον συνοδεύει για την επανατοποθέτηση της χώρας στο εξωτερικό, για το περίφημο repositioning της Ελλάδας. Ακριβώς γι’ αυτό προσκάλεσε σε γεύμα στο Μέγαρο Μαξίμου την προσφάτως συγκροτηθείσα επιτροπή, στην οποία πέραν των κυβερνητικών στελεχών συμμετέχουν και προσωπικότητες εκτός πολιτικής. Ανάμεσά τους και η κυρία Αφροδίτη Παναγιωτάκου, εκπροσωπώντας το Ιδρυμα Ωνάση, το οποίο προσφέρθηκε να στηρίξει την προσπάθεια με περίπου 800.000 ευρώ. Δεν γνωρίζω τι ειπώθηκε στο γεύμα του Μεγάρου Μαξίμου. Εκείνο που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι η κυρία Παναγιωτάκου υπήρξε λαλίστατη. Οπως σχολίασε κάποιος από τους συνδαιτυμόνες «έτσι είναι η Αφροδίτη, όπου και να βρεθεί δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει…».

Στη Ρώμη ο Πρωθυπουργός

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βρίσκεται (όπως έχει προγραμματίσει) στη Σανγκάη, αλλά σας πληροφορώ ότι έχει ήδη ετοιμάσει το επόμενο ταξίδι του. Στο τέλος Νοεμβρίου πρόκειται να μεταβεί στη Ρώμη όπου πρόκειται να συναντήσει (σε γεύμα εργασίας) τον ιταλό ομόλογό του Τζιουζέπε Κόντε. Πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι; Βρέθηκαν και τα είπαν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο κ. Κόντε τον προσκάλεσε στη Ρώμη. Ηδη έχει ετοιμαστεί και η ατζέντα των συνομιλιών, στην οποία κυριαρχούν το Προσφυγικό, η διεύρυνση της ΕΕ, τα Δυτικά Βαλκάνια (διάβαζε Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία), η πράσινη ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή, καθώς και τρέχοντα διμερή και ευρωπαϊκά θέματα.

Προς ΥΠΕΞ ενταύθα

Στο υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν πολλές μετακινήσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς και αλλαγές. Μιας και γνωστός μου με ενημέρωσε σχετικά, ήθελα να συνεισφέρω στους προβληματισμούς της ηγεσίας του νεοκλασικού της Βασιλίσσης Σοφίας. Αλήθεια, έχουν κάνει τον κόπο «να σκαλίσουν» λίγο την ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ); Αναρωτιέται κανείς για ποιον λόγο παραμένει εκεί ως γενικός διευθυντής ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Νίκου Κοτζιά, ο Γιώργος Μητράκος, που να σημειωθεί ότι είχε προσληφθεί και ως εμπειρογνώμονας στο υπουργείο Εξωτερικών. Είναι άραγε τόσο κομβικός ο ρόλος του; Αναμένουμε να δούμε αν ο Νίκος Δένδιας και το επιτελείο του θα επιληφθούν του ζητήματος ή αν υπάρχει, στο παρασκήνιο, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε…

Νέο πρόσωπο στο Μαξίμου

Και μια και ο λόγος για διπλωμάτες, μαθαίνω ότι η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που τοποθετείται (με απόφαση του κ. Μητσοτάκη) πρέσβειρα στην Ουάσιγκτον, πρόκειται να αντικατασταθεί άμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο διάδοχός της θα είναι ο πρέσβης Γρ. Δελαβέκουρας. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο κ. Δελαβέκουρας αναλαμβάνει τα καθήκοντά του την προσεχή εβδομάδα, συνεπικουρώντας την επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (έως ότου μεταβεί στην Ουάσιγκτον), σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη και κρίσιμη για τα εθνικά μας θέματα.

«Οχι» στον ανασχηματισμό

Ρώτησα έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού εάν σκοπεύει ο κ. Μητσοτάκης τον Δεκέμβριο να προχωρήσει σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά τη σύνθεση της κυβέρνησής του. Δηλαδή εάν θα κάνει ανασχηματισμό, έστω και μίνι. Και ιδού τι μου απάντησε: «Αυτά που ακούγονται περί ανασχηματισμού τον Δεκέμβριο είναι πληροφορίες της αγοράς. Παρά το γεγονός ότι οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται, σας λέω με σιγουριά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για κάτι τέτοιο. Αλλωστε δεν υπάρχει κανένας λόγος για ανασχηματισμό». Και πάνω στη συζήτηση μου είπε και το εξής περίεργο, το οποίο σας μεταφέρω αυτούσιο: «Ξέρεις», μου λέει, ότι «ένα από τα πρόσωπα που σκεφτόταν να συμπεριλάβει στο κυβερνητικό σχήμα ο κ. Μητσοτάκης ήταν και ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης;»!

Για μια Αθήνα πεντακάθαρη

Σας έχω νέα από το μέτωπο της καθαριότητας στην Αθήνα. Σύντομα, όπως μαθαίνω, στο οπλοστάσιο του Δήμου καταφθάνει νέος τεχνολογικός εξοπλισμός, ανάμεσα στον οποίο και πλυστικά μηχανήματα. Στο ανθρώπινο δυναμικό προστέθηκαν 350 νέοι υπάλληλοι. Ολοι τους θα φορούν ομοιόμορφες στολές με προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Με τη νέα χρονιά χιλιάδες νέοι κάδοι, πλαστικοί και σιδερένιοι, θα αντικαταστήσουν τους παλιούς ή θα τοποθετηθούν σε νέα σημεία. Μένει να διαπιστωθεί αν όλα αυτά θα οδηγήσουν στον στόχο να καθαρίζεται καλύτερα η πόλη αλλά και να συντηρούνται τα πάρκα, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες στις οποίες γίνονται παρεμβάσεις καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου.

«Διαλειτουργικά» διόδια

Τέλος στον παραλογισμό τού να μην μπορείς να οδηγήσεις από ένα σημείο της χώρας σε άλλο με το ίδιο μηχάνημα e-pass φαίνεται ότι δίνουν δύο υπουργοί, οι Κώστας Καραμανλής και Κυριάκος Πιερρακάκης.

Παρά την ύπαρξη σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, ακόμα και σήμερα, όταν χρειάζεται να οδηγήσουν οι πολίτες από ένα σημείο της χώρας σε άλλο, συχνά διαπιστώνουν πως αλλού τα μηχανήματα e-pass που έχουν λειτουργούν και αλλού όχι.

Επειτα από συνάντηση που είχαν οι δύο υπουργοί με τους παραχωρησιούχους πρόσφατα στο υπουργείο Υποδομών, οι εταιρείες τους δεσμεύτηκαν να παρουσιάσουν μια λύση η οποία θα λειτουργήσει μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Εναν νομπελίστα οικονομολόγο, τον Χριστόφορο Πισσαρίδη, επέλεξε ο Πρωθυπουργός για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Η τοποθέτηση του κύπριου νομπελίστα έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σημειώνω ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε συχνά με τον κ. Πισσαρίδη. Αλλά και ο νομπελίστας έλεγε τα καλύτερα λόγια για τον κ. Μητσοτάκη: «Αποτελεί ελπίδα λογικής» είπε σε συνέντευξή του το 2017.

Αναπληρωτή του κ. Πισσαρίδη το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, Νικόλαο Βέττα. Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Παvεπιστημίου Αθηvώv και κάτοχος διδακτορικού από το University of Pennsylvania. Ειδικεύεται στη Βιoμηχαvική Οργάνωση, Μικρooικovoμική και στην Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών. Εχει εργαστεί στο Duke University στις ΗΠΑ και στο ΙNSEAD στη Γαλλία. Associate Editor του Journal of Industrial Economics και του International Journal of Industrial Organization, όπως και Ερευνητικός Εταίρος στο CEPR του Λονδίνου.