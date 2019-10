Οι διεθνείς αντιδράσεις για την πληροφορία θανάτου του αρχηγού του ISIS:

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως ο φυγάς αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι σκοτώθηκε σε επιδρομή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη βορειοδυτική Συρία και πως ο θάνατός του αποτελεί μείζον πλήγμα για την τζιχαντιστική οργάνωση.

Ο Μπαγκντάντι σκοτώθηκε όταν ανατίναξε το γιλέκο με τα εκρηκτικά που φορούσε, δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική ομιλία του προς το έθνος από τον Λευκό Οίκο.

Ο υπουργός Πληροφόρησης Μοχαμάντ Τζαβάντ Αζαρί-Τζαχρομί έγραψε το Twitter:

«Δεν είναι και σπουδαία δουλειά, σκοτώσατε απλώς το δημιούργημά σας» (κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι δημιούργησαν το Ισλαμικό Κράτος).

Ο υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA:

«Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει αξιόπιστες πληροφορίες για την επιχείρηση αμερικανών στρατιωτών … περί άλλης μιας ‘εξόντωσης’ του πρώην αρχηγού του ΙΚ Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι».

Ο Κονσταντίν Κοζάτσιοφ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ:

«… Ο αλ-Μπαγκντάντι έχει αποχαιρετισθεί για τελευταία φορά τουλάχιστον πέντε φορές στο παρελθόν. Επίσης η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι πολύ πιο δύσκολη αποστολή από τη φυσική καταστροφή ηγετών της, ακόμη και των πιο ασυμβίβαστων».

Η υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί έγραψε στο Twitter:

«Μπαγκντάντι: πρόωρη αποχώρηση για έναν τρομοκράτη, αλλά όχι για την οργάνωσή του. Συγχαίρω τους αμερικανούς συμμάχους μας γι’ αυτή την επιχείρηση. Οι σκέψεις μου σήμερα πηγαίνουν σε όλα τα θύματα της τρέλας του Μπαγκντάντι και των εγκληματιών που τον ακολουθούσαν».

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έγραψε στο Twitter:

«Ο θάνατος του Μπαγκντάντι είναι μια σημαντική στιγμή στη μάχη μας εναντίον της τρομοκρατίας, όμως η μαχή εναντίον του κακού που είναι το Νταές (το Ισλαμικό Κράτος) δεν έχει ακόμη τελειώσει. Θα εργασθούμε με τους εταίρους μας στον συνασπισμό για να βάλουμε ένα τέλος στις φονικές, βάρβαρες δραστηριότητες του Νταές μια για πάντα».

