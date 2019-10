Τραμπ : Νεκρός ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους

Την είδηση του θανάτου του ηγέτη του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια διαγγέλματος στον αμερικανικό λαό το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Ελλάδας).

«Χθες το βράδυ οι ΗΠΑ έφεραν τον μεγαλύτερο τρομοκράτη του κόσμου στη δικαιοσύνη. Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι είναι νεκρός» είπε ξεκινώντας την ομιλία του ο αμερικανός πρόεδρος.

«Ο Μπαγκντάντι πέθανε φωνάζοντας και ουρλιάζοντας αφότου βρέθηκε σε αδιέξοδο» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, 11 μικρά παιδιά απομακρύνθηκαν από το οχυρό που σκοτώθηκε ο ηγέτης του ISIS, χωρίς να τραυματιστούν.

Ωστόσο, έκανε λόγο και για τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, μαζί με τον αλ Μπαγκντάντι, αφού εκείνος τα πήρε μαζί του στην προσπάθειά του να αποδράσει και στη συνέχεια, όταν παγιδεύτηκε, πυροδότησε ένα γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε, σκοτώνοντας επίσης τα τρία παιδιά του.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως με την κατεύθυνσή του οι ΗΠΑ «εξάλειψαν 100% το χαλιφάτο του ISIS», ενώ τόνισε πως αλ Μπαγκντάντι οι υποστηρικτές του είναι «χαμένοι».

«Δεν είχαν ιδέα που ενεπλάκησαν. Σε μερικές περιπτώσεις ήταν σαν φοβισμένα κουτάβια, ενώ και σε άλλες περιπτώσεις ήταν σκληροί δολοφόνοι» είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, αποκάλεσε τον ηγέτη του ISIS ως έναν «άρρωστο και άθλιο άνθρωπο», ο οποίος τώρα «έχει φύγει». «Ήταν βίαιος και πέθανε με βίαιο τρόπο» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Ρωσία, την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και τους Κούρδους της Συρίας για «κάποια υποστήριξη που μας έδωσαν». Φυσικά, ευχαρίστησε και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Πέθανε σαν σκύλος. Πέθανε σαν δειλός. Ο κόσμος είναι πλέον πολύ ασφαλέστερος. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική» έκλεισε την ομιλία του.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο twitter ότι «συνέβη κάτι μεγάλο» με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ότι η δήλωση θα είναι «πολύ σημαντική» και θα γίνει από την Αίθουσα Υποδοχής Διπλωματών του Λευκού Οίκου, όπου ο Τραμπ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του στρατού της Τουρκίας και των κουρδικών πολιτοφυλακών στη βορειοανατολική Συρία.

Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Οκτωβρίου 2019