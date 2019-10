Μητσοτάκης για αναβάθμιση : Η οικονομία μας γίνεται ολοένα ισχυρότερη

«Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από την Standard & Poor’s αποδεικνύει ότι η οικονομία μας γίνεται ολοένα ισχυρότερη» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι «η μεταρρυθμιστική μας ατζέντα αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία μας.

»Και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτό», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο twitter.

Greece’s sovereign debt rating upgrade by Standard & Poor’s proves that our economy is growing ever stronger. Our reform agenda aims to attract investment, create jobs, accelerate growth and further restore trust in our economy. And we are fully committed to it.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 25, 2019