Έσσεξ : Λιποθύμησε ο οδηγός στη θέα των 39 πτωμάτων

Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το φορτηγό του θανάτου στο Έσσεξ, σημείο όπου βρέθηκαν οι σοροί των 29 ανθρώπων.

Μέσα στο μοιραίο φορτηγό έχασαν την ζωή τους συνολικά 31 άνδρες και 8 γυναίκες, ανάμεσά τους κι ένας ανήλικος, κινεζικής καταγωγής, όπως μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες βρετανικά ΜΜΕ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων από τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν τις αιτίες αυτής της πρωτοφανούς τραγωδίας.

39 people were found dead in the back of a truck in Essex, England. https://t.co/I63RUghzNr pic.twitter.com/Ln8yuMAc3m

— euronews (@euronews) October 23, 2019