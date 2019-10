ΗΠΑ : Ισχυρός ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Ντάλας

Ανεμοστρόβιλος πέρασε από αρκετές περιοχές του βόρειου Ντάλας το βράδυ της Κυριακής και σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αφήνοντας περισσότερα από 175.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο σκοτάδι.

Η καταιγίδα σάρωσε μία λωρίδα μήκους αρκετών χιλιομέτρων, κοντά στο αεροδρόμιο Λαβ Φιλν όπως και σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια, προκαλώντας την καθυστέρηση δεκάδων πτήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τραυματισμών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων και την εφημερίδα Dallas Morning News, η αστυνομία όμως και η πυροσβεστική πηγαίνουν από «πόρτα σε πόρτα» ώστε να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των πολιτών.

«Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος χτύπησε στις 9.02 μ.μ.», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ροθ από το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού της NWS.

«Είδαμε επίσης χαλάζι σε μεγέθη μπάλας του γκολφ και μπάλας του μπέιζμπολ σε κάποιες περιοχές όπως και σε ορισμένες στο βόρειο Ντάλας, όπου το ύψος της βροχόπτωσης μετρήθηκε στα 25,4 έως 76.2 χιλιοστόμετρα» συνέχισε ο Ροθ.

Το διεθνές αεροδρόμιο ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι όλες οι πίστες έκλεισαν για λόγους ασφαλείας και ότι οι αναχωρήσεις θα καθυστερήσουν.

⚡️ Ramps are currently closed for the safety of the airline and ramp teams due to lightning warnings. #SafetyFirst

✈️ Check with your airline for the latest flight information. https://t.co/4yGnV8ILx1

📸: Instagram, _kristhian_ pic.twitter.com/wBOQcg0inE

— DFW Airport (@DFWAirport) October 21, 2019