Τύμπανα πολέμου στη Συρία – Ετοιμοι να εισβάλλουν οι Τούρκοι – Τι λέει συνεργάτης του Ερντογάν

Μονάδες των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων, μαζί με ομάδες του λεγόμενου Ελεύθερου Συριακού Στρατού (ΕΣΣ, συμμαχία σύρων αντικαθεστωτικών ανταρτών που υποστηρίζεται από την Άγκυρα) θα περάσουν «πολύ σύντομα» τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, ανήγγειλε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας μέσω Twitter.

Η Άγκυρα αναμενόταν τα τελευταία εικοσιτετράωρα να αρχίσει ευρείας κλίμακας εισβολή και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Φαχρετίν Αλτούν, στενός συνεργάτης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διεμήνυσε ότι οι κούρδοι μαχητές είτε θα παραδοθούν είτε ο τουρκικός στρατός θα τους «σταματήσει», καθώς όπως υποστήριξε παρεμποδίζουν τον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.

Χθες Τρίτη, ο τουρκικός στρατός έπληξε στόχους στα σύνορα Συρίας-Ιράκ προκειμένου να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι Κούρδοι να χρησιμοποιήσουν αυτή την οδό για να στείλουν ενισχύσεις στην περιοχή όπου θα επιχειρήσει, είπαν τούρκοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Λίγες ώρες νωρίτερα, με ανάρτησή τους στο Twitter οι Δημοκρατικές Συριακές Δυνάμεις (SDF) αναφέρονται σε επικείμενη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, σημειώνοντας πως ο τουρκικός στρατός θα πραγματοποιήσει έντονες επιθέσεις.

«Οι παραμεθόριες περιοχές της ΝΑ Συρίας βρίσκονται στα πρόθυρα μιας πιθανής ανθρωπιστικής καταστροφής. Όλες οι ενδείξεις και οι πληροφορίες από το πεδίο δείχνουν ότι οι παραμεθόριες περιοχές μας θα δεχτούν επίθεση από την Τουρκία» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

The General Command of #SDF:

The border areas of NE #Syria are on the edge of a possible humanitarian catastrophe. All indications, field information and military assembly on the Turkish side of the border indicate that our border areas will be attacked by Turkey.

— Coordination & Military Ops Center – SDF (@cmoc_sdf) October 8, 2019