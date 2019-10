Τουρκία: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη – Δραματική ανακοίνωση των συριακών δυνάμεων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βορειοανατολική Συρία με την Τουρκία να βρίσκεται επί ποδός πολέμου.

Λίγες ώρες μετά το πράσινο φως του τουρκικού κοινοβουλίου για στρατιωτική επέμβαση, τα πράγματα φαίνονται να παίρνουν αρκετά άσχημη τροπή και οι επόμενες ώρες να προμηνύονται εξαιρετικά κρίσιμες.

Κι αυτό, διότι με ανάρτησή τους στο Twitter οι Δημοκρατικές Συριακές Δυνάμεις (SDF) αναφέρονται σε επικείμενη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, σημειώνοντας πως ο τουρκικός στρατός θα πραγματοποιήσει έντονες επιθέσεις.

«Οι παραμεθόριες περιοχές της ΝΑ Συρίας βρίσκονται στα πρόθυρα μιας πιθανής ανθρωπιστικής καταστροφής. Όλες οι ενδείξεις και οι πληροφορίες από το πεδίο δείχνουν ότι οι παραμεθόριες περιοχές μας θα δεχτούν επίθεση από την Τουρκία» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

The General Command of #SDF:

The border areas of NE #Syria are on the edge of a possible humanitarian catastrophe. All indications, field information and military assembly on the Turkish side of the border indicate that our border areas will be attacked by Turkey.

— Coordination & Military Ops Center – SDF (@cmoc_sdf) October 8, 2019