Παραπομπή Τραμπ: Στη δημοσιότητα η συνομιλία του με τον Ζελένσκι

Η συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δόθηκε στη δημοσιότητα από την επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου.

Πρόκειται για πέντε σελίδες που ανέβηκαν σε μορφή pdf μετά τις κατηγορίες των Δημοκρατικών. Σύμφωνα με αυτές, ο Τραμπ ζήτησε από τον ουκρανό πρόεδρο να διεξάγει έρευνα εις βάρος του πολιτικού του αντιπάλου, Τζο Μπάιντεν, με σκοπό να τον ζημιώσει στις εκλογές του 2020.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών στις 25 Ιουλίου. Τότε που ο Τραμπ διέταξε την αναστολή της καταβολής στρατιωτικής βοήθειας -ύψους 391 εκατομμυρίων δολαρίων- στην Ουκρανία, όπως προκύπτει από την απομαγνητοφώνηση.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK

— The White House (@WhiteHouse) September 25, 2019