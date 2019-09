Θα «πέσει» ο Τραμπ; Ποιοι υποστηρίζουν και ποιοι επικρίνουν τη διαδικασία παραπομπής του

Αντιμέτωπος με μία πρωτοφανή διαδικασία που σχετίζεται με το μέλλον του στον Λευκό Οίκο, βρίσκεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η πρωτοβουλία της πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι να ξεκινήσει έρευνα για την παραπομπή Τραμπ έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον αμερικανό πρόεδρο.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας Πελόζι κάνουν λόγω για μία κίνηση πολιτικού εντυπωσιασμού από την πλευρά των Δημοκρατικών ωστόσο δεν λείπουν και οι φωνές που υποστηρίζουν ότι ανεξαρτήτως του πως θα εξελιχθεί η διαδικασία, δεν αποκλείεται να πληγεί το προφίλ του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Νάνσι Πελόζι αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής του προέδρου μετά τις νέες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξάγει έρευνα εις βάρος του πολιτικού του αντιπάλου Τζο Μπάιντεν.

Οι ισχυρισμοί που έχουν γίνει γνωστοί και σύμφωνα με τους οποίους, ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την καθυστέρηση χορήγησης της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ημέρες πριν συνομιλήσει με τον πρόεδρο της χώρας, για την διεξαγωγή έρευνας για τον Τζο Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ, αποτέλεσαν επίσης, το σημείο αιχμής για τους Δημοκρατικούς στην Βουλή των Αντιπροσώπων που ήταν δισταχτικοί ως προς την παραπομπή του Τραμπ, για να προχωρήσουν στο επόμενο ιστορικό βήμα.

Περίπου 50 Δημοκρατικοί βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων προστέθηκαν στους υποστηρικτές του αιτήματος της προοδευτικής πτέρυγας του κόμματος, για την έναρξη της επίσημης έρευνας παραπομπής του προέδρου Τραμπ, από τότε που έγινε γνωστή η είδηση της συνομιλίας που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Ποσοστό περίπου 80% των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων τάσσεται πλέον υπέρ της διεξαγωγής επίσημης έρευνας για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου.

Το ABC News υποστηρίζει ότι 182 Δημοκρατικοί και ο Τζάστιν Αμάς (που πρόσφατα αποχώρησε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα) υποστηρίζουν το αίτημα παραπομπής.

Οι επιτροπές στην Βουλή των Αντιπροσώπων που διερευνούν τις καταγγελείες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του προέδρου Τραμπ θα συνεχίσουν τις ακροάσεις τους.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η Πελόζι, τώρα, οι καταθέσεις των μαρτύρων θα γίνονται υπό το πλαίσιο της επίσημης έρευνας για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου.

Για την ώρα, δεν φαίνεται να προωθείται η συγκρότηση κάποιας ειδικής επιτροπής για την έρευνα σχετικά με την παραπομπή, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση ,το ζήτημα της παραπομπής του Τραμπ θα ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων του προέδρου της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Τζέρι Νάντλερ.

Για την παραπομπή του προέδρου Τραμπ θα πρέπει να ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων με απλή πλειοψηφία, μετά την επίκληση των σχετικών νομικών άρθρων παραπομπής από την Επιτροπή Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα εντοπίζεται στην Γερουσία, όπου κι απαιτούνται τα 2/3 των γερουσιαστών να ψηφίσουν θετικά.

Με δεδομένη την αρνητική στάση που τηρούν οι Ρεπουμπλικάνοι στο αναφερόμενο νομοθετικό σώμα, η παραπομπή του προέδρου Τραμπ δεν θεωρείται ρεαλιστικό ότι θα ψηφιστεί.

Η παραπάνω αρνητική κοινοβουλευτική προοπτική για τους Δημοκρατικούς στην Γερουσία έκανε δύσκολη την απόφαση που έπρεπε να λάβει η Πελόζι, η οποία (αρχικά) ήταν αρνητική στην έναρξη μιας διαδικασίας παραπομπής του Τραμπ.

Η ίδια γνωρίζει ότι η κίνηση που έκανε μπορεί να μην επιφέρει ως τελικό αποτέλεσμα, την απομάκρυνση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, έχει χαρακτηριστεί ως μία σοβαρή πολιτική εξέλιξη στην Ουάσινγκτον και καταγράφηκε πλέον στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν, κανένας από τους προέδρους των ΗΠΑ που παραπέμφθηκαν δεν απομακρύνθηκαν από τον Λευκό Οίκο.

Οι πρόεδροι Άντριου Τζόνσον και Μπιλ Κλίντον αθωώθηκαν από την Γερουσία.

Στην απίθανη περίπτωση κατά την οποία, ο πρόεδρος Τραμπ απομακρυνθεί από τον Λευκό Οίκο, ο ίδιος θα μπορεί και πάλι να είναι προεδρικός υποψήφιος για τις εκλογές του 2020.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σήμερα, στην δημοσιοποίηση ενός αυτούσιου αντίγραφου του επίμαχου τηλεφωνήματος.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019