Ο Πρωθυπουργός και το Gulfstream

Με το Gulfstream, το δικινητήριο πρωθυπουργικό αεροσκάφος με υπερατλαντική εμβέλεια, θα μεταβεί το πρωθυπουργικό ζεύγος στη Νέα Υόρκη την Κυριακή. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης (φωτογραφία) ταξιδεύει με το Gulfstream. Το χρησιμοποίησε και για την επίσκεψή του στην Ολλανδία, προφανώς για να το δοκιμάσει. Η Μαρέβα θα είναι η πρώτη φορά που θα ταξιδέψει με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, που μπορεί να πετάξει από Αθήνα σε Νέα Υόρκη χωρίς ενδιάμεσο σταθμό για ανεφοδιασμό. Το αεροσκάφος αυτό αγοράστηκε επί κυβερνήσεως Σημίτη για τις ανάγκες της τότε ελληνικής προεδρίας. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχε μετατραπεί σε εναέριο ταξί. Δεν είναι ότι το χρησιμοποιούσε μόνον ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας (πήγε με αυτό στην Κούβα και σχεδόν με τα μίλια που έγραψε σε επισκέψεις του σε διάφορες χώρες, γύρισε τη μισή υδρόγειο), αλλά και διάφοροι υπουργοί. Για παράδειγμα, ο Νίκος Παππάς για να πάει δήθεν στην ορκωμοσία Τραμπ (που τελικά δεν παρέστη), ο συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα Πάνος Καμμένος (που φωτογραφήθηκε μάλιστα μέσα σε αυτό, χωρίς… παπούτσια κρατώντας θριαμβευτικά ένα φύλο των «Νέων», νομίζοντας ότι η ιστορική αυτή εφημερίδα τελειώνει) και πολλοί άλλοι Συριζαίοι που απήλαυσαν το πλούσιο μενού του αεροσκάφους. Ποιοι θα συνοδεύουν όμως τον Πρωθυπουργό;

***

Πρώτα απ’ όλα θα είναι μαζί του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι υφυπουργοί Εξωτερικών Αντώνης Διαμαντάρης, Κώστας Φραγκογιάννης, ο Στέλιος Πέτσας, ο Δ. Μητρόπουλος, η Κύρα Κάπη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

***

Breakfast στο Four Seasons με τον Σταϊκούρα

Την Παρασκευή, λίγο προτού αναχωρήσει επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας προγευμάτισε στο πολυτελέστατο Four Seasons του Λονδίνου. Το πρόγευμα ήταν πλούσιο και περιελάμβανε τα πάντα, εκτός από τα κλασικά eggs and bacon and baked beans, μανιτάρια champignon, μαύρη πουτίγκα, καπνιστό σολομό, μύδια (καμιά δεκαριά ποικιλίες από τσάι), κρουασάν και πολλά άλλα. Θα πείτε πόσα πλήρωσε για τέτοιο πρόγευμα, και μάλιστα σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία του Λονδίνου; Τίποτε απολύτως. Το πρόγευμα του το πρόσφερε η Morgan Stanley. Ασε που ο υπουργός Οικονομικών δεν έβαλε ούτε ένα… φασόλι στο στόμα του, καθώς συνεχώς μιλούσε. Μιλούσε σε 25 επενδυτές που τους έφερε η Morgan Stanley για να τους πείσει ότι άλλαξε το κλίμα στη χώρα μας και ότι είναι ευκαιρία για επενδύσεις.

***

Ο Πάπας και ο άθρησκος Τσίπρας

Με τον Πάπα Φραγκίσκο αναμένεται να συναντηθεί (για τέταρτη φορά) στο Βατικανό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Ιταλία. Αυτή η συμπάθεια Τσίπρα – Πάπα είναι όντως εντυπωσιακή. Οχι επειδή ένας (κατά δήλωσή του) άθρησκος (και όχι άθεος) συναντάται τόσες φορές με τον Ποντίφικα, αλλά δεν είναι λίγες φορές που ο Πάπας εκφράστηκε με επαινετικά λόγια για τον αριστερό ηγέτη της Ελλάδας. Εως και για το Νομπέλ Ειρήνης τον πρότεινε για το Μεταναστευτικό. Αλλά η πιο επαινετική δήλωσή του για τον κ. Τσίπρα έγινε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Συγκεκριμένα:

***

Οπως είχε δηλώσει τότε ο Πάπας Φραγκίσκος, «μίλησα κάποτε σε έναν πολιτικό, έναν άνθρωπο τον οποίο σέβομαι και θα πω το όνομά του: Αλέξης Τσίπρας. Και μιλώντας γι’ αυτό ( για τους μετανάστες) και για τις συμφωνίες να μην τους επιτραπεί η είσοδος, μου εξήγησε τις δυσκολίες, όμως στο τέλος μου μίλησε από καρδιάς και είπε αυτή τη φράση: “Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από τις συμφωνίες”. Η φράση αυτή αξίζει το Βραβείο Νομπέλ».

***

Τι θα γίνει με το μνημείο πεσόντων της ΕΡΤ;

Εως τώρα (αν και είναι νωρίς ακόμη) ουδείς υπουργός, υφυπουργός, γενικός γραμματέας πήρε τηλέφωνο στην ΕΡΤ και ζήτησε να παρέμβει ή να «κόψει» κάποια είδηση που δεν του άρεσε. Αλλωστε ο Πρωθυπουργός έχει δώσει σαφείς εντολές προς τους υπουργούς και επιπλέον η νέα διοίκηση της ΕΡΤ ενημερώνεται. Δεν ξέρει ακόμη τι θα κάνει με αυτό το περιβόητο μνημείο πεσόντων της ΕΡΤ, δηλαδή εάν θα το διατηρήσει ή θα το γκρεμίσει ή ακόμη πώς θα αντιμετωπίσει τον λεγόμενο… «Καλφαγιαννισμό». Το μόνο που έχει έως τώρα διαπιστωθεί στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής είναι ότι χρήματα δεν υπάρχουν, και για να ακριβολογώ οι προηγούμενοι άφησαν τα ταμεία άδεια.

***

Ο Τσακαλώτος και ο αριστερός Πορτοσάλτε

Αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι τους απασχολεί η ΕΡΤ και άρχισαν να κάνουν την αυτοκριτική τους. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τα λάθη που έγιναν, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε και στην ΕΡΤ λέγοντας ότι «δεν το πήραμε σοβαρά». Οπως εξήγησε, «το όραμά μου για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν είναι να έχουμε έναν αριστερό Μπάμπη Παπαδημητρίου και έναν αριστερό Αρη Πορτοσάλτε. Θέλουμε μια δημόσια ραδιοτηλεόραση αντικειμενική και εκεί δεν τα πήγαμε καλά». Τόνισε επίσης ότι πρέπει να ξεχωρίζει η είδηση από την άποψη και «να ξέρουν όλοι, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, ότι στη δική τους τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, θα μάθεις την είδηση, ασχέτως αν θα μάθεις μετά το σχόλιο».

***

Νέα γραφεία ευρύχωρα για το ΚΙΝΑΛ

«Τα πίσω έδρανα της Βουλής αποτελούν παρελθόν» είπε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής η Φώφη Γεννηματά. Θα μπορούσε να προσθέσει ότι παρελθόν αποτελούν και τα στενόχωρα γραφεία του δευτέρου ορόφου της Βουλής. Από την ανακατανομή των γραφείων που έγινε στη Βουλή μετά τις εκλογές κερδισμένος βγήκε ο… Βασίλης Κεγκέρογλου! Ο κ. Κεγκέρογλου μαζί με τον διευθυντή της ΚΟ Δ. Μάντζιο διεκδίκησαν και κατάφεραν να πάρουν μια σειρά ευρύχωρων γραφείων, στον πρώτο όροφο. Σε ένα από αυτά στα οποία δεσπόζει ένα μεγάλο τραπέζι συσκέψεων πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

***

Η Φώφη και οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις

Στον πρώτο όροφο θα μετακομίσει και η Φώφη Γεννηματά από το ισόγειο όπου στεγαζόταν. Το γραφείο της επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής είναι πολύ μεγαλύτερο και με θέα τον Εθνικό Κήπο. Επιστρέφω στη συνεδρίαση. Ηταν όλοι εκεί. Οχι μόνο οι βουλευτές αλλά και ο γραμματέας του κόμματος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Χρηστίδης, οι στενοί συνεργάτες της πρόεδρου. Πάντως, όταν άρχισε να μιλάει η Φώφη Γεννηματά, που καθόταν στην κορυφή του μεγάλου τραπεζιού, δεν ακουγόταν. Την επόμενη φορά ή θα τοποθετηθεί μικροφωνική ή θα επιλεγεί μια οικονομικότερη μέθοδος. Θα καθίσει η κυρία Γεννηματά στη μέση αντί για την κορυφή του τραπεζιού και όλα καλά.