Ο Ζλάταν «σπάει» ρεκόρ έπειτα από νέο χατ-τρικ (vid)

Στις 3 Οκτωβρίου ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κλείνει τα 38, αλλά συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ, όντας ασταμάτητος.

Ο Σουηδός σταρ πραγματοποιεί και φέτος εκπληκτική χρονιά στο MLS με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι. Η ομάδα του Ζλάταν επιβλήθηκε 7-2 επί της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι, με τον τρελό Σουηδό να πετυχαίνει χατ τρικ.

Με τα τρία αυτά γκολ, ο «Ίμπρα» έφτασε τα 26 φετινά στο πρωτάθλημα (σε 25 ματς), σημειώνοντας ακόμα ένα ρεκόρ στο MLS. Τα 26 τέρματα σε μια σεζόν είναι ρεκόρ για παίκτη των Γκάλαξι και ακόμα απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Δείτε τα κατορθώματα του Ζλάταν:

A lion is on the loose in Los Angeles.@Ibra_official with ANOTHER hat trick 🦁🎩 pic.twitter.com/8PYk1pbM3r

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019