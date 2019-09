Με «άρωμα» Ολυμπιακού το promo της UEFA για το Champions League! (vid)

Αναδρομή και στο παρελθόν έκανε η UEFA για το promo βίντεο ενόψει της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League…

Στο βίντεο φυσικά πρωταγωνιστούν οι Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο. Η πολυνίκης της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρίτης, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Λίβερπουλ, οι Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και φυσικά ο Ολυμπιακός!

Η φάση των ομίλων ξενικά και οι Πειραιώτες ρίχνονται στη μάχη κόντρα στην Τότεναμ την προσεχή Τετάρτη (18/9, 19:55).

Στο βίντεο της UEFA, ανάμεσα σε πολλά πλάνα από ιστορικά ματς, φιγουράρει και το θεαματικό γκολ του Στέλιου Γιαννακόπουλου απέναντι στην Πόρτο, που ήταν και το πρώτο ερυθρόλευκο τέρμα σε φάση ομίλων!

Δείτε το promo της UEFA ενόψει της έναρξης της φάση των ομίλων του Champions League:

💻 My computer

↳📁 Videos

↳📁 Things you love to see

↳📂 2019/20 #UCL pic.twitter.com/bE71TigqHG

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2019