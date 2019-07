Πιτίνο: Λατρεύω την ομάδα που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός

Ο Ρικ Πιτίνο μπορεί να έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις, μαθαίνει για όσα γίνονται στην ομάδα και μάλιστα έχει ενημέρωση για τα «πως» και τα «γιατί» της ομάδας.

Ο πρώην τεχνικός των «πρασίνων» μάλιστα μίλησε για τις μεταγραφές των Φριντέτ και Τζόνσον, υποστηρίζοντας πως λύσουν το πρόβλημα στο μακρινό σουτ, ενώ αποθέωσε με ιδιαίτερη αναφορά στον Ίαν Βουγιούκα και τη δουλειά που έχει κάνει με το σώμα του.

«Λατρεύω την ομάδα που ο Μάνος και οι προπονητές έφτιαξαν στον Παναθηναϊκό. Έλυσαν τα προβλήματα στο σουτ σε μεγάλο βαθμό με τις αποκτήσεις των Τζίμερ Φριντέτ και Ουες Τζόνσον. Επίσης είμαι ενθουσιασμένος που ανανέωσε ο άνθρωπός μου, ο Ίαν. 12% λίπος σώματος φίλε!» ανέφερε ο αμερικανός προπονητής.

Love the team Manos and the coaches have put together for @paobcgr. They addressed the shooting problems in a big way with the additions of Jimmer Ferdette and Wes Johnson. Also excited to see my guy Ian resign. 12% body fat my man!

— Rick Pitino (@RealPitino) July 29, 2019