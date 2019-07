«Το ΝΒΑ δεν με θέλει, έπιασα πάτο»

Τα χρόνια της «Linsanity» ανήκουν στο παρελθόν για τον Τζέρεμι Λιν, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια είπε ότι έχει φτάσει στο πιο χαμηλό σημείο της καριέρας του!

Ο Λιν δεν έχει ακόμα πρόταση από το ΝΒΑ και υπάρχει ενδιαφέρον από την Ευρώπη για τον παίκτη με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να είναι η ομάδα που τον κυνηγά περισσότερο.

Ο ίδιος μιλώντας ως καλεσμένος σε ένα event στην Ταϊβάν αναφέρθηκε στην καριέρα του που έχει πάρει την κατιούσα, ενώ τόνισε ότι έχει πιάσει πάτο.

«Είναι μια σκληρή free agency. Από ότι φαίνεται το ΝΒΑ δεν με θέλει πια. Όπως λένε όταν πιάνεις πάτο, το μόνο που μπορείς να κάνει μετά είναι να αρχίσεις να σκαρφαλώνεις πάλι προς τα πάνω…»

Jeremy Lin opens up on free agency. It’s never easy feeling like you’ve been given up on. I felt this one, pull through Jeremy. You’re special

