Το μήνυμα του Σεμέδο για τη ρεβάνς με την Πλζεν (vid)

Στον Ολυμπιακό προετοιμάζονται για το μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης (30/7, 21:30) κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, για τη ρεβάνς του 0-0 στην Τσεχία, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Ρούμπεν Σεμέδο να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Συγκεκριμένα ο αμυντικός των «ερυθρόλευκων» έστειλε κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας να γεμίσουν το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και με τη φωνή τους να βοηθήσουν τον σύλλογο να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο 25χρονος Πορτογάλος ανέφερε αναλυτικά: «​Σας περιμένουμε όλους την Τρίτη στο Καραϊσκάκη! Με τη φωνή σας και τη στήριξή σας, μπορούμε να προκριθούμε», με την ΠΑΕ να δημοσιεύει την δήλωση μαζί με ένα βίντεο από τους οπαδούς.

🔴⚪️💬Semedo: Σας περιμένουμε όλους την Τρίτη στο Καραϊσκάκη! Με τη φωνή σας και τη στήριξή σας, μπορούμε να προκριθούμε!/We expect to see you all at Karaiskakis on Tuesday! We can qualify as long as we have your support and loud voice!#olympiacos #UCL #OLYVIK #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/wXH2QQS9RS

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 28, 2019