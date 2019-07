Παρολίγον σοβαρό ατύχημα για τον Τσιτσιπά

Stefanos Tsitsipas of Greece plays a return to Felix Auger-Aliassime of Canada during their quarterfinal singles match at the Queens Club tennis tournament in London, Friday, June 21, 2019. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη στο Μονακό με πρωταγωνιστή τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος γλίτωσε για δευτερόλεπτα μία σύγκρουση με Rolls Royce στο δρόμο, τη στιγμή που εκείνος απολάμβανε τη βόλτα του στο ηλεκτρικό του skateboard. Το νέο του vlog στο youtube ανέβασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και σε αυτό έκανε γνωστό ότι γλίτωσε στο «τσακ» ένα τρακάρισμα στους δόμους του Μονακό, με το γεγονός να καταγράφεται μάλιστα στην κάμερα. Ο Έλληνας τενίστας κατέγραφε τον εαυτό του πάνω στο ηλεκτρικό του skateboard, δείχνοντας να απολαμβάνει τη βόλτα στους δρόμους, όταν μία Rolls Royce πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του και λίγο έλειψε να τον… σκοτώσει. Δείτε το παραλίγο ατύχημα στο 8ο λεπτό του video: