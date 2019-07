Μιλάει με Γιουβέντους για Κιν η Έβερτον

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μόιζε Κιν δείχνει η Έβερτον, η οποία μοιάζει αποφασισμένη να ενισχυθεί δυναμικά το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Sky Sports», η ομάδα του Μάρκο Σίλβα επιθυμεί την απόκτηση ενός επιθετικού στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και ένας από τους παίκτες που έχει… βάλει στο μάτι είναι ο Ιταλός φορ της Γιουβέντους.

Μάλιστα, φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την «Μεγάλη Κυρία» να ζητάει ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θέλει στο deal να υπάρχει και ειδικός όρος για την επαναγορά του νεαρού επιθετικού.

Παράλληλα, η Έβερτον εξετάζει και την περίπτωση του Γουλιφρίντ Ζαχά της Κρίσταλ Πάλας, η οποία ζητάει ένα ποσό κοντά στα 85 εκατομμύρια ευρώ, με τα «ζαχαρωτά» να σκέφτονται να καταθέσουν μια πρόταση κοντά στα 65 εκατομμύρια.

