Ena aperanto euharistw s’ola ta munimata pou dehthika ehthes, opws kai gia tin agapi pou mou deiksate ola auta ta hronia.. den uparhoun logia auti ti stigmi pou mporw na pw, opws kai den uparhoun antio metaksi mas.. monaha “eis to epanidein” #AEK