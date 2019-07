Ανακοίνωσε τον ΛεΝτέι η Ζαλγκίρις Κάουνας (pic)

Στην Ζαλγκίρις Κάουνας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζακ ΛερΝτέι με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτηση του πρώην καλαθοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός παίκτης έχει υπογράψει συμβόλαιο για έναν χρόνο, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν με τους πρωταθλητές Λιθουανίας, οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν ότι χτύπησαν «φλέβα χρυσού» με τον 25χρονο, όπως είχαν κάνει με τον Ντέιβις και τον Ουάιτ.

Ο ΛεΝτέι αγωνίστηκε για μια σεζόν με τους «ερυθρόλευκους» έχοντας κατά μέσο όρο 9,7 πόντους και 4 ριμπαόυντ με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ στην Euroleague, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει για τις ικανότητες του τον τεχνικό των Πειραιωτών.

#Zalgiris rounds out the roster for new season with the signing of former @olympiacosbc man Zach LeDay. Welcome to #Kaunas, Zach! 🤝

👀 https://t.co/3Cz7whp6Mc pic.twitter.com/3cfE44r3Hr

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 27, 2019