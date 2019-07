To «ευχαριστώ» της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο

Ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε δυναμικό «παρών» στο φιλικό με την Νότιγχαμ Φόρεστ και δημιούργησε για μια ακόμα φορά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών στάθηκαν δίπλα στον Πέδρο Μαρτίνς και τους παίκτες του έκαναν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ της Νότιγχαμ να… παραμιλάνε. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα τόσο ο τεχνικός της βρετανικής ομάδας, Σαμπρί Λαμουσί, όσο και οι παίκτες της γυρνούσαν και κοιτούσαν με δέος τις κερκίδες του φαληρικού σταδίου.

Μια ακόμα παράσταση από τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς, οι οποίοι παρά τη ζέστη και το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα Ιουλίου, πήγαν κατά χιλιάδες στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στην αγαπημένη τους ομάδας.

Η πειραϊκή ΠΑΕ μετά το τέλος του αγώνα με ανάρτησή της στα social media ευχαρίστησε τον κόσμο της για την παρουσία του στις κερκίδες του «Γ. Καραϊσκάκης». Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε μια φωτογραφία από το πέταλο των οργανωμένων και τη συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα: Εκπληκτική η παρουσία του κόσμου για ακόμα ένα ματς! Ευχαριστούμε».

Δείτε την ανάρτηση:

Εκπληκτική η παρουσία του κόσμου για ακόμα ένα ματς! Ευχαριστούμε! / Amazing atmosphere, again, from our fans today! Thank you! 🔴⚪ #Olympiacos #FriendlyMatch #OLYNFFC #fans #karaiskaki pic.twitter.com/DoLjyptEj3

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 16, 2019