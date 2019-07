Λάμψη Κώστα Σλούκα και εκτός παρκέ

View this post on Instagram

Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους και πλέον είμαι μελος μιας μεγαλης οικογενειας και πρεσβευτής του τεράστιου έργου που παράγει ο σύλλογος ΛΑΜΨΗ. Η προσωπική μου εμπειρία με τον πατέρα μου ήταν αυτή που μου έδωσε την ώθηση να ασχοληθώ με αυτό το ευαίσθητο κομμάτι και φαντάζομαι αυτό που βιώνουν οι γονείς των παιδιών που προσβάλλονται από τον καρκίνο ειναι πολλαπλάσιο αυτού που ένιωσα εγώ. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε στις δράσεις της ΛΑΜΨΗΣ με διάφορους τρόπους δωρεάς όπως προσφορά στον σύλλογο σε αιμοπετάλια,μυελού των οστών,αιμοδοσία!!