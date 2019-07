Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» ο MVP του NBA στο συγκινητικό βίντεο των Μπακς

Το Μιλγουόκι έχει ως… θεό του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ανακήρυξε τη 14η Ιουλίου 2019 ως Giannis Antetokounmpo Day στο περιθώριο των εορτασμών για την επιτυχία του Greek Freak.

Στο Fiserv Forum έδωσαν το «παρών» χιλιάδες φίλοι των «ελαφιών» και όταν ο Giannis πήρε το λόγο αποθεώθηκε. Οι Μιλγουόκι είχαν ετοιμάσει ειδική γιορτή προς τιμήν του προκειμένου να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλήθηκε και ένα βίντεο όπου φίλοι, συμπαίκτες και συγγενείς του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχαν και κάτι να του πουν. Ο MVP του ΝΒΑ, μάλιστα, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και, όπως διακρίνεται στο βίντεο που ανήρτησαν οι Μπακς στο Twitter, ο Γιάννης «λυγίζει».

Το βίντεο των Μιλγουόκι Μπακς:

A special message from @Giannis_An34‘s friends, family and teammates to congratulate him on winning MVP!! pic.twitter.com/39IpdKwoT3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 15, 2019