Τρολάρει την Παρί ο Νεϊμάρ: «Δεν έχω ξανανιώσει όπως στο 6-1 της Μπαρτσελόνα»

Ο Νεϊμάρ φαίνεται πως δεν έχει το μυαλό του στο κεφάλι του, καθώς σε δηλώσεις που έκανε προχώρησε σε μια απίθανη τοποθέτηση.

Όπως καταλαβαίνει ο καθένας ο Νεϊμάρ έβαλε εκ νέου «φωτιά» αφού έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να επιστρέψει στους μπλουγκράνα και να φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν. Η δήλωση του δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα με τον «Νέι» να τρολάρει ανελέητα τη νυν ομάδα του, χωρίς να του καίγεται καρφί.

Ο Νεϊμάρ θέλει σαν τρελός να επιστρέψει στη Μπαρτσελόνα και το έδειξε γι’ ακόμα μια φορά με την τρομερή δήλωσή του. «Η καλύτερη ανάμνηση της καριέρας μου ήταν όταν με τη Μπαρτσελόνα νικήσαμε την Παρί 6-1. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ έτσι… Ήταν τρελό» ανέφερε.

Q: «Best memory in a locker room?»

A: «When we won against PSG with Barcelona.»#Neymar #OptusSport pic.twitter.com/HoSB3PGTe1

