Νέα βασίλισσα του Wimbledon η Χάλεπ, ισοπέδωσε τη Σερένα

Την κατάκτηση του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα της πανηγύρισε η Σιμόνα Χάλεπ, με την Ρουμάνα τενίστρια να πραγματοποιεί μια φανταστική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό και να κερδίζει για… πλάκα με 2-0 σετ (6-2, 6-2) την Σερένα Γουίλιαμς.

Η 27χρονη έκανε ένα μαγικό παιχνίδι και χρειάστηκε μόλις 56 λεπτά για να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Αμερικανίδας και να γίνει η νέα Βασίλισσα του Γουίμπλεντον. Χαρακτηριστικό στοιχείο της επιβλητικής της παρουσίας είναι ότι ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 winners και μόλις 3 αβίαστα λάθη, ενώ ότι δεν δέχθηκε ούτε ένα μπρέικ.

Αντίθετα, έσπασε τρεις φορές το σερβίς της Γουίλιαμς και έφτασε με άνεση στην κατάκτηση του Wimbledon. Αυτός είναι ο δεύτερος Γκραντ Σλαμ τίτλος για τη Σιμόνα Χάλεπ, η οποία το 2018 είχε κατακτήσει το Ρολάν Γκαρός.

Αυτός ήταν ο 1ος τίτλος της μέσα στο 2019, ενώ προηγουμένως χάσει σε δύο τελικούς στη Ντόχα και στη Μαδρίτη. Συνολικά στην καριέρα της έχει 19 τίτλους, ενώ έχει συμμετάσχει 36 τελικούς.

Μια σπουδαία εμφάνιση από την Σιμόνα Χάλεπ, που δεν άφησε σε κανένα σημείο του αγώνα την Σερένα κάνει το παιχνίδι της. Δεν της επέτρεψε να επιτεθεί, είχε σταθερότητα στα χτυπήματά της, έπαιξε με ποιότητα και κατάφερε να πάρει τη νίκη.

The Romanian becomes our new champion after defeating Serena Williams 6-2, 6-2 with a magical performance #Wimbledon | #JoinTheStory pic.twitter.com/wkKcGAl1Ny

“It was my Mum’s dream for me. She said if I wanted to do something in tennis I have to play the final of Wimbledon, so today the day came”#Wimbledon | @Simona_Halep pic.twitter.com/XK7qvZ2XC9

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019