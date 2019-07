Super League 2 : Ανακοίνωσε Ζιούλη ο ΠΑΣ Γιάννινα

View this post on Instagram

Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. Γιάννινα 1966 ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Άγγελο Ζιούλη. Είναι αμυντικός, γεννημένος την 1η Φεβρουαρίου 1995 στην Αθήνα και έχει αγωνιστεί με τις ομάδες του Κισσαμικού, του Θ.Ο.Ι. Λακαταμίας, της Α.Ε.Λεμεσσού και του Παναθηναϊκού. Ο Άγγελος Ζιούλης μέσα από το pasgiannina.gr δήλωσε: «Ο ερχομός μου στην ομάδα του ΠΑΣ και στην πόλη των Ιωαννίνων είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί είναι ιστορική ομάδα και αυτή τη στιγμή κάνει μία προσπάθεια να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Θέλω να βοηθήσω με τις δυνάμεις μου και να πετύχουμε όλοι μαζί το στόχο μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ομάδας και τον προπονητή κ.Γιαννίκη για την εμπιστοσύνη τους σε εμένα.» Link: http://pasgiannina.gr/transfer/zioulis-07-19/ #pas #pasgiannina #pasgianninafc