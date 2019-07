Wimbledon : Εκτός προημιτελικών το Νο 3 και το παιδί – θαύμα

Συνεχίζονται οι εκπλήξεις στο αγγλικό Grand Slam. Η Καρολίνα Μούτσοβα από την Τσεχία, Νο. 68 την παγκόσμιας κατάταξης, μετά από έναν μαραθώνιο που διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες, απέκλεισε τον Νο.3 Καρολίνα Πλίσκοβα με 2-1 σετ (4-6, 7-5, 13-11).

Πλέον η Μούτσοβα σε ένα τουρνουά όπου έχουν ήδη «χαιρετίσει» οι Μπάρτι και Οσάκα, θα αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτολίνα.

«She cannot believe it!»

World No.68 Karolina Muchova digs deep to send out the No.3 seed Karolina Pliskova 4-6, 7-5, 13-11 in three hours and 16 minutes to advance to the quarter-finals at a Grand Slam for the first time…#Wimbledon pic.twitter.com/xoM7inBrTH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019