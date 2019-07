Βαλάντωσε στο κλάμα ο Ζέσους μετά την αποβολή του

Τα έκανε όλα ο Γκαμπριέλ Ζέσους στο ματς κόντρα στο Περού για τον τελικό του Copa America.

Ασίστ στον Έβερτον με υπέροχη προσπάθεια για το 1-0, γκολ με εξαιρετικό τελείωμα ο ίδιος για το 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στο 70′ αποβλήθηκε μάλλον αυστηρά για αγκωνιά σε παίκτη του Περού.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είδε την κόκκινη κάρτα και έξω από τα αποδυτήρια του Μαρακανά, όπου έκατσε μετά την αποβολή, έβαλε τα κλάματα απαρηγόρητος για τον τρόπο που τελείωσε πρόωρα για εκείνον ο τελικός.

Δείτε το βίντεο:

Gabriel Jesus in tears as he’s sent off in the #CopaAmerica finals with a red card for Brazil 🇧🇷

pic.twitter.com/WZPuWFpk9S

