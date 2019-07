O Άγιαξ «έδεσε» τον Τάντιτς για μία επταετία

Κάτοικος Ολλανδίας θα παραμείνει ο Ντούσαν Τάντιτς για ακόμη μια επταετία.

Ο Σέρβος άσος συμφώνησε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Άγιαξ, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο σύλλογο μέχρι το 2026.

Η νέα πρόταση του Αίαντα στον 30χρονο ήρθε σαν επιβράβευση της απίστευτης απόδοσής του κατά τη διάρκεια της περσινής περιόδου, με κερασάκι στην τούρτα την τρομερή του εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Πάντως, οι Ολλανδοί δεν έχασαν χρόνο και όπως συνηθίζουν ανάρτησαν ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media για να αναγγείλουν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό.

A true artist is never done. 🎨#ExtendingTadic pic.twitter.com/d7f4faUBMj

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2019